На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка) — Finance.ua
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На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка)

Нерухомість
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На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка)
На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка)
При виборі житла для оренди українці зазвичай звертають увагу на ціну, район, стан ремонту, автономність і безпеку.
Про це свідчать результати дослідження експертів сайту OLX Нерухомість.

На що звертають увагу при виборі житла для оренди

Під час вибору житла для оренди українці передусім звертають увагу на ціну — так відповіли 85% респондентів.
Також у пріоритеті — район міста (72%) і близькість до зупинок транспорту або роботи (по 68%).
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Крім того, важливими залишаються планування, стан ремонту та вигляд будинку (по 66%). Менше впливають такі фактори, як наявність паркінгу (53%), прибудинкова територія (46%) чи охорона (31%).
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX
Після 2022 року на перший план виходять і нові критерії. Серед них — автономність і безпека. 57% опитаних вказують на потребу у джерелах додаткового живлення, 56% — звертають увагу на поверх, 54% — на наявність автономного опалення, а 48% — на наявність бомбосховища в будівлі.
Вартість послуг рієлтора — ще один чутливий момент. Половина орендарів (51%) готові платити комісію у розмірі половини місячної орендної плати за ідеальний сервіс. 17% — погоджуються на повну місячну оплату, 6% — на півтора місяця, 3% — на дві місячні ставки. А от 16% не готові платити зовсім.

Чому українці орендують житло

Щодо причин оренди — картина неоднозначна. Найчастіше це потреба в окремому помешканні (38%) або обставини, пов’язані з війною (29%). Ще 27% орендують через роботу, подорожі чи мобільність, 25% — через бажання змінити умови проживання. Також 21% виїхали з іншого населеного пункту через бойові дії, 16% орендують тимчасово під час евакуації.

На що звертають увагу орендодавці

З боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.
Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати (89%), наявність тварин (88%) і дітей (86%). Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%).
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX
78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом. У фокусі — і статус ВПО (58%), і національність чи раса (56%), і навіть статус військовослужбовця (47%).
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Серед факторів, що стали актуальними після повномасштабного вторгнення, то тепер 70% орендодавців звертають увагу на те, звідки переїхала людина. Ще 44% вказали на позицію щодо війни в Україні як важливий фактор, а 41% — на мову спілкування.

З якими проблемами зіштовхуються орендарі

На фоні високої конкуренції та зростання цін орендарі зіштовхуються з низкою викликів. Найпоширеніші — високі ціни на житло (82%) і конкуренція на ринку (71%). 65% стикаються з невідповідністю інформації в оголошеннях, 57% — з відмовою здавати житло людям із тваринами, 51% — з неадекватними умовами проживання.
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Часто згадуються також шахрайство (37%), фінансові бар’єри (37%) та дискримінація за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи статусом військового (18%).
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX
Одним із болючих моментів залишаються відмови вимушеним переселенцям. 72% орендодавців готові здавати житло ВПО, однак 28% усе ще відмовляють. Причини таких відмов типові: 40% орендодавців сумніваються в платоспроможності переселенців або своєчасності оплати. Ще 32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть. 25% переживають за збереження майна, 12% зізнаються в упередженні. 9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід, ще 3% — про політичні погляди орендарів.

Оренда житла для людей з інвалідністю

Інклюзивність на ринку нерухомості залишається актуальним питанням. 30% рієлторів зазначають, що вже мали досвід із запитами на пошук житла для людей з інвалідністю.
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Серед рієлторів, які мали досвід роботи з клієнтами з інвалідністю, 63% не стикались із дискримінаційними відмовами. Водночас 37% підтвердили, що власники житла відмовляли здавати нерухомість людям з інвалідністю. Причини — типові для ринку. 67% рієлторів кажуть, що власники сумніваються у платоспроможності таких клієнтів. 42% бояться додаткових витрат на ремонт після проживання або складнощів із виселенням. Ще 42% зазначили брак розуміння потреб людей з інвалідністю. 33% вважають житло неадаптованим, а ще 33% — мали негативний досвід.
За матеріалами:
Finance.ua
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