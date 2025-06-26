На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка) — Finance.ua

На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка) Сьогодні 13:03 — Нерухомість

На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка)

При виборі житла для оренди українці зазвичай звертають увагу на ціну, район, стан ремонту, автономність і безпеку.

Про це свідчать результати дослідження експертів сайту OLX Нерухомість

На що звертають увагу при виборі житла для оренди

Під час вибору житла для оренди українці передусім звертають увагу на ціну — так відповіли 85% респондентів.

Також у пріоритеті — район міста (72%) і близькість до зупинок транспорту або роботи (по 68%).

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Крім того, важливими залишаються планування, стан ремонту та вигляд будинку (по 66%). Менше впливають такі фактори, як наявність паркінгу (53%), прибудинкова територія (46%) чи охорона (31%).

Інфографіка: OLX

Після 2022 року на перший план виходять і нові критерії. Серед них — автономність і безпека. 57% опитаних вказують на потребу у джерелах додаткового живлення, 56% — звертають увагу на поверх, 54% — на наявність автономного опалення, а 48% — на наявність бомбосховища в будівлі.

Вартість послуг рієлтора — ще один чутливий момент. Половина орендарів (51%) готові платити комісію у розмірі половини місячної орендної плати за ідеальний сервіс. 17% — погоджуються на повну місячну оплату, 6% — на півтора місяця, 3% — на дві місячні ставки. А от 16% не готові платити зовсім.

Чому українці орендують житло

Щодо причин оренди — картина неоднозначна. Найчастіше це потреба в окремому помешканні (38%) або обставини, пов’язані з війною (29%). Ще 27% орендують через роботу, подорожі чи мобільність, 25% — через бажання змінити умови проживання. Також 21% виїхали з іншого населеного пункту через бойові дії, 16% орендують тимчасово під час евакуації.

На що звертають увагу орендодавці

З боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати (89%), наявність тварин (88%) і дітей (86%). Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%).

Інфографіка: OLX

78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом. У фокусі — і статус ВПО (58%), і національність чи раса (56%), і навіть статус військовослужбовця (47%).

Серед факторів, що стали актуальними після повномасштабного вторгнення, то тепер 70% орендодавців звертають увагу на те, звідки переїхала людина. Ще 44% вказали на позицію щодо війни в Україні як важливий фактор, а 41% — на мову спілкування.

З якими проблемами зіштовхуються орендарі

На фоні високої конкуренції та зростання цін орендарі зіштовхуються з низкою викликів. Найпоширеніші — високі ціни на житло (82%) і конкуренція на ринку (71%). 65% стикаються з невідповідністю інформації в оголошеннях, 57% — з відмовою здавати житло людям із тваринами, 51% — з неадекватними умовами проживання.

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Часто згадуються також шахрайство (37%), фінансові бар’єри (37%) та дискримінація за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи статусом військового (18%).

Інфографіка: OLX

Одним із болючих моментів залишаються відмови вимушеним переселенцям. 72% орендодавців готові здавати житло ВПО, однак 28% усе ще відмовляють. Причини таких відмов типові: 40% орендодавців сумніваються в платоспроможності переселенців або своєчасності оплати. Ще 32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть. 25% переживають за збереження майна, 12% зізнаються в упередженні. 9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід, ще 3% — про політичні погляди орендарів.

Оренда житла для людей з інвалідністю

Інклюзивність на ринку нерухомості залишається актуальним питанням. 30% рієлторів зазначають, що вже мали досвід із запитами на пошук житла для людей з інвалідністю.

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Серед рієлторів, які мали досвід роботи з клієнтами з інвалідністю, 63% не стикались із дискримінаційними відмовами. Водночас 37% підтвердили, що власники житла відмовляли здавати нерухомість людям з інвалідністю. Причини — типові для ринку. 67% рієлторів кажуть, що власники сумніваються у платоспроможності таких клієнтів. 42% бояться додаткових витрат на ремонт після проживання або складнощів із виселенням. Ще 42% зазначили брак розуміння потреб людей з інвалідністю. 33% вважають житло неадаптованим, а ще 33% — мали негативний досвід.

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