У яких областях найбільше зросли ціни на оренду житла: дані Держстату — Finance.ua
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У яких областях найбільше зросли ціни на оренду житла: дані Держстату

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У яких областях найбільше зросли ціни на оренду житла: дані Держстату
У яких областях найбільше зросли ціни на оренду житла: дані Держстату
У травні ціни на оренду житлових приміщень продовжили зростати — у деяких областях підвищення цін сягнуло понад 7%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Де найбільше здорожчала оренда

Найвища вартість оренди на Чернігівщині, Херсонщині та Одещині.
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За даними аналітиків, порівняно з квітнем 2025 року найбільше зросли ціни в Чернігівській області — плюс 7,01% (з 5100 грн до 5458 грн).
На другій сходинці — Херсонська область, де ціни зросли на 4% (з 3118 грн до 3243 грн).
Третє місце посідає Одеська область з приростом на 2,76% (з 4662 грн до 4791 грн).
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На четвертому та пʼятому місцях знаходяться Київська та Вінницька області — ціни зросли на 2,15% (з 6074 грн до 6204 грн) та 1,96% (з 8112 грн до 8271 грн) відповідно.
У яких областях найбільше зросли ціни на оренду житла: дані Держстату
У інших областях ціни зростали помірніше — на рівні 1−2%. У деяких регіонах ціни залишись такими ж, як і у квітні.
Нагадаємо, у травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. З початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
Найменше за оренду платять у:
  • Херсонській області — 3 243 грн;
  • Запорізькій — 3 684 грн;
  • Миколаївській — 3 949 грн;
  • Харківській — 3 942 грн.
Попри зростання доходів і позитивні настрої серед споживачів, попит на житло залишається слабким. Воєнні ризики та загальна невизначеність стримують купівлю. Ефект від внутрішньої міграції, який раніше стимулював ринок, поступово слабшає.
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За матеріалами:
УНН
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