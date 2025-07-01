iHaven: футуристичні бункери від українки Ельвіри Патерсон-Гаврилової — дім, що переживе війну Сьогодні 18:55 — Нерухомість

Повномасштабна війна в Україні, геополітична напруга у світі, загрози блекаутів, кібератак і кліматичних катастроф — усе це формує нову реальність. Відповіддю на неї стають не лише військові чи політичні рішення, а й архітектурні. Проєкт iHaven, створений українською бізнесвумен і футурологинею Ельвірою Патерсон-Гавриловою, пропонує інноваційний підхід до безпечного життя у ХХІ столітті.

Безпечне житло нового покоління

iHaven — це не просто мережа укриттів чи бункерів. Це повноцінні підземні житлові комплекси, які забезпечують автономність і стійкість в умовах надзвичайних ситуацій. Вони поєднують високі технології, природні матеріали та продуману архітектуру.

До ключових характеристик житлових систем iHaven входять:

фільтрація повітря та води,

резервне енергоживлення,

супутниковий зв’язок,

система «розумний дім»,

тренажерні зали,

мінікінотеатри,

використання екологічних матеріалів — глини, дерева, скла.

«Ми всі стали свідками того, наскільки швидко може зламатися життя. Пандемія. Блекаути. Війна. І не лише в Україні. Погляньмо на Ізраїль та Іран — там також сьогодні стріляють ракети. У такі моменти починаєш цінувати не площу, а автономність», — каже засновниця iHaven Ельвіра Патерсон-Гаврилова.

Архітектура, яка адаптується до загроз

Типовий будинок iHaven має один поверх над землею, де розташовані вітальня, кухня та спальня. Основна частина — під землею: кілька спалень, санвузли, технічні приміщення. Всі будинки з’єднані між собою підземними переходами, а в центрі — спільна точка збору, що забезпечує координацію у разі критичної ситуації.

«Це будинки, в яких можна жити вже сьогодні. І головне — кожен такий дім з’єднаний із сусідніми. Якщо стається щось серйозне, можна перейти з одного дому в інший без виходу назовні», — пояснює Ельвіра.

Від елітного продукту до глобального тренду

Наразі клієнтами iHaven є представники великого бізнесу, власники приватних літаків і капіталу. Але засновниця переконана: з часом такі проєкти стануть доступнішими і трансформують ринок нерухомості — як це вже сталося з «розумними» будинками.

Особливої уваги заслуговує порівняння з досвідом Швейцарії — єдиної країни, де захисні укриття можуть вмістити 100% населення. Проте, як зазначає Ельвіра Патерсон-Гаврилова:

«У Швейцарії — це просто бункери. У нас — це дім. Справжній. Сучасний. Комфортний. І головне — автономний».

Міжнародне визнання

Проєкт iHaven уже привернув увагу на міжнародному рівні. Компанія стала генеральним партнером благодійного футбольного матчу за ініціативи принца Монако Альбера II. Цей факт свідчить не лише про довіру до технології, а й про актуальність теми безпеки для впливових осіб у Європі.

Дім, який переживе війну

У часи, коли мільйони українців втратили свої домівки через війну, а багато хто змушений спати в коридорах і підвалах, iHaven показує: архітектура може дати більше, ніж просто бетонне укриття.

«Я не можу зупинити війну, але я можу створити дім, який її переживе», — говорить Ельвіра.

Перший крок у нову еру

У все менш передбачуваному світі iHaven — це не футуризм, а відповідь на реальні загрози. Це можливість жити без страху, мати дім, який не підведе, і будувати майбутнє, у якому безпека — не привілей, а норма.

iHaven — коли безпечне майбутнє починається вже сьогодні.

УНІАН За матеріалами:

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