В Іспанії збудують першу будівлю ЄК з нульовим рівнем викидів — Finance.ua

В Іспанії збудують першу будівлю ЄК з нульовим рівнем викидів Сьогодні 23:41 — Світ

В Іспанії збудують першу будівлю ЄК з нульовим рівнем викидів

В Іспанії стартувало будівництво нового приміщення Спільного дослідницького центру (JRC) Європейської комісії. Очікується, що це буде перша будівля з нульовим рівнем викидів, збудована для європейської інституції, яка також вироблятиме більше енергії, ніж сама споживатиме.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У Європейському Союзі зазначають, що будівля стане прикладом сталого розвитку та інновацій, а також повністю втілюватиме принципи «Нового європейського Баугаузу».

Проєкт прагне вийти за межі вуглецевої нейтральності, компенсувавши викиди CO₂ з атмосфери шляхом виробництва сонячної енергії на рівні, що перевищуватиме власні експлуатаційні потреби.

Натхненний традиційним архітектурним стилем Севільї, проєкт матиме куполоподібний дах із сонячних панелей, які затінюватимуть площу, сад та саму будівлю. Легкі та квадратні панелі будуть підтримуватися високими колонами, що створять відкритий простір для публіки, описували майбутню будівлю в Єврокомісії.

На першому поверсі запланована зона для зустрічей та соціальні приміщення, тоді як офіси та дослідницькі підрозділи розташовуватимуться на верхніх поверхах. В інтер’єрі пріоритет обіцяють надати місцевим матеріалам.

We are starting construction of the new building of the Joint Research Centre in Seville, designed by @BIG_Architects.



Its roof covered in solar panels will generate more energy than the building will consume, as well as

providing shade for a public square.#NewEuropeanBauhaus pic.twitter.com/R8WlFobZ3H — EU_ScienceHub (@EU_ScienceHub) June 30, 2025

Спільний дослідницький центр відкрили в Севільї у 1994 році. Зараз у ньому працюють понад 400 міжнародних співробітників, які проводять дослідження з метою підтримки політики ЄС у різних галузях, як-от цифрова економіка, штучний інтелект, інновації та сталий розвиток.

У грудні 2024 року Єврокомісія визначила дві іспанські компанії для будівництва, але ще потрібен був дозвіл бюджетного органу Європейського Союзу, що складається з Європейського парламенту та Ради ЄС.

Церемонія закладання фундаменту відбулася 30 червня. Очікується, що будівництво триватиме два роки.

hromadske За матеріалами:

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