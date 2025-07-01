Як за рік змінилися ціни на житло на півдні України — Finance.ua

Як за рік змінилися ціни на житло на півдні України Сьогодні 14:03 — Нерухомість

Як за рік змінилися ціни на житло на півдні України

Ринок нерухомості на півдні України у травні 2025 року демонстрував зміни як у вартості житла, так і в рівні попиту на нього.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Купівля квартири

Найдорожче придбати однокімнатну квартиру в Одесі: медіанна вартість такого житла у травні 2025 року — 1,8 млн грн. Для порівняння, це на 24% більше, ніж у травні минулого року. Якщо розглядати Одеську область, то у Чорноморську доведеться заплатити 1,1 млн грн (+13% з минулого року).

В інших містах:

Миколаїв — 788 тис. грн (+0,5%);

Херсон — 623 тис. грн (-5%).

Читайте також На що звертають увагу українці при пошуку житла для оренди (інфографіка)

Щодо попиту, то помітне збільшення спостерігається у Чорноморську: у травні 2025 на 113% більше відгуків на оголошення про продаж квартир, ніж у травні 2024 року. В Одесі попит зріс на 71%, а у Миколаєві на 41%.

Пропозиція при цьому зменшилась, зокрема в Одесі на 15% та Миколаєві на 29%, а от зросла — лише у Чорноморську (+18%).

Довгострокова оренда квартир

Як і купити, орендувати найдорожче в Одесі, медіанна вартість становить 9,5 тис. грн (+27%). У Миколаєві та Чорноморську медіанна ціна однакова — 6 тис. грн. З травня минулого року зростання +20% та +33% відповідно. Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру у Херсоні (3,5 тис. грн, на 17% більше, ніж у травні 2024).

На відміну від купівлі, на оренду в Чорноморську попит зменшився на 13%. Натомість зріс в Одесі (+62%), Миколаєві (+7%) та Херсоні (+5%).

Кількість оголошень про оренду переважно зменшилась: -45% в Одесі, -72% у Чорноморську, -52% у Херсоні. Зросла лише у Миколаєві (+19%).

Основна тенденція на Півдні України — зростання цін на купівлю та оренду однокімнатних квартир у містах у травні 2025 року. Попит на купівлю помітно збільшився. Натомість ринок оренди демонструє помітне зростання попиту в одних містах, та незначне — в інших. Пропозиція при цьому — зменшилась.

Нагадаємо, за даними Dim. Ria, українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

Щодо оренди житло, то найбільше опитаних прагнуть знайти житло вартістю до 10 тис. грн на місяць. Значна частина збільшила свій бюджет на орендну плату до 15 тис. грн. Водночас 67% респондентів зазначають, що знайти житло у межах бажаного бюджету складно.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.