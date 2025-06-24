Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни — Finance.ua

Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни

Первинний ринок нерухомості Києва після кількох років стагнації почав проявиляти ознаки стабілізації.

Станом на середину 2025 року у продажу залишається 143 житлові комплекси, що на 25% менше, ніж на початку війни, повідомляє в аналітиці інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

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За даними дослідження, ринок демонструє баланс, обережний девелоперський оптимізм та поступове відновлення інвестиційної довіри. З одного боку, частина новобудов переходить на вторинний ринок. Зіншого — з’являються нові проєкти.

У першій половині 2025 року в Києві стартували продажі у кількох нових ЖК. Забудовники наголошують на двох ключових параметрах у своїх нових проєктах:

Автономність житлових комплексів — дедалі більше новобудов оснащені резервним живленням (генератори, інвертори, сонячні панелі).

Безпека та укриття — 75% новобудов передбачають укриття: підземні паркінги, підвали, спеціалізовані бомбосховища.

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У червні середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва на середину 2025 року складає $1924 або 80,1 тисяч гривень за кв. метр - це на 1,2% нижче, ніж на початку року.

Зміна ціни залишається в межах статистичної похибки (+/- $50−80 від $2000/кв. м), що спостерігається ще з початку повномасштабного вторгнення.

Характерною особливістю цінової політики нових ЖК стала зворотна залежність між ціною та поверховістю: чим нижчий поверх, тим дорожче житло.

Вартість житла за останні пів року змінюється мінімально у всіх сегментах:

економ і комфорт-клас: +0,5 — +1%,

преміум-клас: +2%,

бізнес-клас: — 0,4%

Попри стабілізацію цін, на думку аналітиків, ринок первинної нерухомості Києва демонструє тенденцію до поступового зростання цін.

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На думку аналітика City One Development Олени Ширіної, тенденція поступового зростання цін зумовлена кількома факторами. Передусім це зростання собівартості будівництва, спричинене подорожчанням матеріалів, електроенергії, логістики, праці.

«Нерухомість залишається надійним активом, особливо в періоди нестабільності, що стимулює інвестиційний інтерес. Традиційне зростання цін на етапах будівництва також відіграє роль — чим ближче до здачі об’єкта, тим дорожчими стають квартири. Інфляційний фактор підтримує тенденцію до укріплення вартості житла», — пояснює експертка.

«Забудовники таких ЖК змушені демпінгувати, що статистично знижує середню ціну по ринку. Це особливо важливо, оскільки покупці орієнтуються на середні показники, а не лише на зростання окремих сегментів. Крім того, заміщення об’єктів на ринку теж відіграє важливу роль», — наголошує Ширіна.

За її словами, останні квартири в готових проєктах продаються за максимальними цінами, деякі ЖК завершили продажі та перейшли у вторинний сегмент, тоді як на первинку заходять нові проєкти з низькими стартовими цінами. Така математична рівновага між «дешевим стартом» і «дорогим фінішем» стримує стрімке зростання середнього показника вартості квадратного метра.

«Середня ціна залишається стабільною через баланс між зростанням вартості ліквідних об’єктів та наявністю факторів, які утримують загальний рівень ринку. Це створює сповільнене, але передбачуване зростання вартості житла», — пояснила аналітик.

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