Договір пожертви: чим відрізняється від договору дарування — Finance.ua

Договір пожертви: чим відрізняється від договору дарування Сьогодні 13:06 — Нерухомість

Договір пожертви: чим відрізняється від договору дарування

Міністерство юстиції України нагадало чим відрізняється від договору дарування та яу укласти договір пожерви.

Пожертва — це добра та благородна справа. Але навіть щирі наміри потребують юридичної чіткості.

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Відповідно до статті 729 Цивільного кодексу України пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою статті 720 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

Сторонами у договорі можуть бути:

фізичні особи;

юридичні особи;

держава Україна Автономна Республіка Крим, територіальна громада.

Договір пожертви, як і договір дарування, може укласти представник пожертвувача, який діє на підставі відповідного нотаріально посвідченого доручення.

Зазначається, що батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права пожертвувати майно дітей, підопічних.

Згідно зі статтею 729 ЦК до договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

Відмінності між пожертвою і даруванням

на відміну від дарування, пожертва має конкретне призначення. Разом із прийняттям пожертви на особу покладається обов’язок використовувати її виключно для досягнення певної, наперед обумовленої мети. Пожертвувач може контролювати, чи використовується пожертва за цільовим призначенням.

Договір пожертви є реальним, тобто є укладеним з моменту прийняття пожертви. Договір дарування може бути як реальним, тобто укладеним з моменту передачі майна, так і консенсуальним, тобто з моменту досягнення згоди, навіть якщо дарунок передається у майбутньому.

Права пожертвувача

Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву.

Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи — за рішенням суду.

Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Благодійна пожертва

Так, статтею 6 Закону визначено, що благодійна пожертва — це безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Бенефіціар — набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Благодійник — дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності (стаття 1 Закону).

Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.

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