У Києві зросли ціни на оренду квартир (інфографіка) — Finance.ua
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У Києві зросли ціни на оренду квартир (інфографіка)

Нерухомість
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У Києві зросли ціни на оренду квартир (інфографіка)
У Києві зросли ціни на оренду квартир (інфографіка)
Ціни на оренду квартир у Києві у жовтні 2024-го продовжують зростати. Найбільше у кількісному співвідношенні здорожчали орендні ставки на однокімнатні квартири в елітних та центральних районах міста — Печерському та Шевченківському, проте у відсотках найбільший ріст продемонстрував Дніпровський район.
За даними аналітики OLX Нерухомість, де порівнюються медіанні ціни на оренду квартир у кожному з 10 районів столиці, найдорожчим для оренди залишається Печерський район. У вересні 2024 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири становила 35 144 гривень, що майже на 6 000 гривень більше, ніж у вересні 2023 року.
Інфографіка: OLX
Інфографіка: OLX
На другому місці Шевченківський район з медіанною вартістю 22 000 грн (на 6 500 дорожче, ніж торік).
В умовному середньому ціновому діапазоні одразу чотири райони Києва. У Голосіївському однокімнатну квартиру можна орендувати за 17 000 грн (+ 2 000 грн), У Подільському — 16 000 грн (+4 500 грн), у Солом’янському — 14 900 грн (+2 900 грн), у Дарницькому — 14 000 грн (+2 000 грн).
Дешевше, ніж за 14 000 однокімнатну можна орендувати в Оболонському — 13 500 (+2 500 грн), Дніпровському — 13 000 (+4 000 грн) та Святошинському районах столиці — 11 850 (+2 850 грн).
Найдешевшим для оренди є Деснянський район з медіанною вартістю однокімнатної квартири — 9 000 грн (+2 000 грн за рік до вартості).
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Попит на оренду в столиці вже кілька місяців тримається на високих оборотах. За кількістю відгуків пошукачів першість утримують Дарницький та Голосіївський райони, а найменше відгуків — у Деснянському та Печерському районах столиці.
Нагадаємо, столичний рієлтор Ірина Луханіна раніше зазначала, що оренда у Києві з початку осені подорожчала на 8−12%. Згідно з аналітикою спеціалізованої платформи m2bomber, із липня цінник на орендовані квартири зріс на 23%, а якщо порівнювати з минулим роком, — на понад 64%.
За матеріалами:
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