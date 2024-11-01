Ринок нерухомості: чому передмістя цікавіше за столицю — Finance.ua

Ринок нерухомості: чому передмістя цікавіше за столицю Сьогодні 20:20 — Нерухомість

Ринок нерухомості: чому передмістя цікавіше за столицю

Заміський ринок нерухомості зараз, мабуть, навіть «живіший», ніж столичний. Як каже рієлтор Ірина Луханіна, попит на житло на околицях Києва помітно зріс, тоді як у самій столиці охочих вкластися у квадратні метри не побільшало.

СМО Alliance Novobud Ірина Михальова зазначає, що і будують зараз активніше у передмісті, ніж у Києві.

«Зокрема, у Броварах, Софіївській Борщагівці, Ірпені та Бучі. Там добудовують вже розпочаті об’єкти та закладають нові. Наприклад, у Києві стартів нових проєктів менше, ніж у передмісті», — каже вона.

Однією з причин є переваги переселенців, які займають чималу частку серед потенційних покупців житла у столичному регіоні.

За словами співвласника КІФ «Капітал» Павла Крапівіна, з весни потік переселенців до Києва зріс через посилення обстрілів східних областей. Але багатьом приїжджим столичне життя не до вподоби. Тому вони шукають житло неподалік Києва, у невеликих містах та селах. Це стосується як оренди, так і придбання житла.

«Багато переселенців особливо не прив’язані до Києва ні роботою, ні школами/дитсадками, і навіть навпаки — не хочуть жити в мегаполісі. Тому вільно віддаляються від нього аж до Василькова, Гатного тощо», — зазначає Павло Крапівін.

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На вибір переселенців сильно впливають і цінники на житло, які у передмісті залишаються нижчими, ніж у столиці. Щобільше, багато забудовників готові віддавати квартири у новобудовах із великими знижками, чого у Києві не спостерігається.

«Вибір житла довкола Києва набагато більший, ніж у самій столиці. Тому, якщо людина має на руках потрібну суму, вона спокійно може торгуватися і отримати від забудовника цінник на рівні собівартості або навіть нижче.

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Наприклад, якщо в середньому вартість квадратного метра житла у передмісті — 1 800 доларів, то під конкретного покупця забудовники можуть знизити ціну до 1 300−1 400 доларів", — каже Крапівін (його компанія будує житло у Чабанах Київської області).

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