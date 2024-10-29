Українці купили половину квартир серед усіх іноземців у Польщі — Finance.ua
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Українці купили половину квартир серед усіх іноземців у Польщі

Нерухомість
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У 2023 році іноземці придбали в Польщі 14 346 квартир. Більш ніж половину з цієї кількості придбали українці.
Попри те, що в Польщі найдорожча іпотека в Європі, багато українців купують там житло. Загальна кількість квадратів, придбаних за 2023 рік, становила близько 380 тисяч, передає Onet.
Зростання цін на житло в Польщі наразі є найвищим у Європі. Та це не зупиняє іноземців купувати квартири, зокрема українців.
Тривала війна за нашим східним кордоном також призводить до того, що громадяни України вирішують залишитися в Польщі на довший період часу і придбати квартиру. Лише у 2023 році вони купили майже 380 000 квадратних метрів, що суттєво впливає на попит на житло в Польщі, зазначив фінансовий експерт Кароль Слободзян.
Загалом у 2023 році українці придбали близько 7 700 квартир у Польщі, тобто половину серед усіх іноземних купівель.
За матеріалами:
Телеканал 24
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