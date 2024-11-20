В Украине создадут базу жилья для переселенцев: принят закон — Finance.ua

В Украине создадут базу жилья для переселенцев: принят закон Сегодня 15:05 — Личные финансы

В Украине создадут базу жилья для переселенцев: принят закон

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который направлен на обеспечение жилищных прав ВПЛ и предусматривает создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

«Рада приняла в целом № 11 281 по обеспечению жилищных прав внутренне перемещенных лиц (создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания внутренне перемещенных лиц)», — сообщил Железняк.

Что предусматривает база

Предусматривается создание информационной базы пригодного для проживания жилья в виде публичной интерактивной карты, где будет доступна информация о техническом состоянии объекта, его фото, количестве мест для проживания, объеме потенциальных инвестиций для приведения в надлежащее для проживания состояние.

Как это работает

ВПЛ смогут выбирать объект, где они хотели бы проживать, а органы власти — коммуницировать с международными организациями относительно проведения необходимого ремонта и ввода объекта в эксплуатацию.

Подавать заявки на проживание внутренние переселенцы смогут ориентировочно через полгода после вступления закона в силу.

Справка Finance.ua:

для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса «муниципальной няни» и поддержанное проживание для пожилых;

в Украине начинают строить социальное жилье. Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6200 квартир. Он стартует в этом году;

назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц начнется с середины января 2025 года.

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