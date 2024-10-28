Українцям виплачуватимуть субсидії за оренду житла: умови, суми та терміни — Finance.ua

Українцям виплачуватимуть субсидії за оренду житла: умови, суми та терміни Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Українцям виплачуватимуть субсидії за оренду житла: умови, суми та терміни

Призначення субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб розпочнеться із середини січня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, щоб забезпечити допомогу переселенцям, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило, а Уряд ухвалив постанову, якою для підтримки ВПО запроваджується субсидія на оренду житла.

Завдяки цій субсидії ВПО, які не мають достатньо коштів для оплати оренди житла, можуть отримати від держави фінансову допомогу.

Хто має право на субсидію на оренду

Право на субсидію матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо родина має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімумів на одну особу (5840 грн), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір субсидії впливатимуть рівень доходи родини, кількість членів сімʼї, та вартість оренди житла. Оскільки вартість оренди суттєво відрізняється у різних регіонах, а також у великих містах і невеликих населених пунктах, це враховуватиметься при визначенні розміру субсидії на оренду житла (через коефіцієнти вартості житла у різних регіонах, які затверджено постановою).

Як і житлово-комунальні субсидії, субсидія на оренду житла призначатиметься Пенсійним фондом України.

Отримувати субсидію на оренду житла можна буде одночасно із субсидією на житлово-комунальні послуги.

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Призначення субсидії на оренду житла для ВПО розпочнеться з середини січня 2025 року. Відтак, родини ВПО, які потребують підтримки в оренді житла, зможуть звертатися по призначення субсидії на оренду, починаючи з середини січня 2025 року. Мінсоцполітики додатково повідомить громадян про початок прийому заяв на призначення цього виду підтримки.

Аби ВПО, які орендують житло, мали передбачуваність і захист від різких змін умов у наданні оренди, субсидія на оренду призначатиметься за умови наявності орендного договору. Типовий договір на оренду можна буде отримати і підписати (заповнивши відповідні поля) у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн, на сайті ПФУ.

«Аби стимулювати орендодавців укладати офіційні договори про найм житла з родинами ВПО, держава буде компенсовувати для орендодавця вартість податків, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди (у сумі, пропорційній розміру субсидії). Таким чином, держава бере на себе більше зобовʼязань, аби підвищити захист ВПО, і убезпечити їх від неочікуваних змін умов орендного договору», — кажуть у Мінсоцполітики.

Де буде доступна виплата

На першому етапі субсидія на оренду житла буде впроваджуватись у 9 пілотних регіонах — тих, до яких перемістилась найбільша частина внутрішньо переміщених осіб. Це:

Чернігівська,

Сумська,

Харківська,

Запорізька,

Миколаївська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Луганська,

Донецька області

(крім окремих територій регіонів, що включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані рф).

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