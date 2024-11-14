В Україні починають будувати соціальне житло — Finance.ua

В Україні починають будувати соціальне житло Вчора 16:34 — Нерухомість

В Україні починають будувати соціальне житло

Пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6200 квартир. Він стартує цього року.

Про це повідомив голова агентства Сергій Сухомлин на міжнародній конференції ReBuild Ukraine.

Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 000 квартир у центрі та на заході України.

«Це соціальне житло, яке має, в тому числі, бути додатковим аргументом, щоб люди поступово поверталися до України», — зазначив Сухомлин.

Він також розповів, що серед проєктів, крім будівництва соціального житла, також посилення енергетичної стійкості громад, заміна системи вуличного освітлення на енергоефективне, встановлення сонячних електростанцій на обʼєктах критичної інфраструктури.

«Без задоволення базових потреб ми не повернемо людей в наші міста та селища», — сказав Голова Агентства.

Нагадаємо, українські будівельні компанії опинилися в кризовому стані через постійну змінюваність правил. Якщо влада не наведе лад у цій сфері, будівництво житла може повністю зупинитися, а наявні «квадрати» різко здорожчають, заявив голова Української асоціації девелоперів Євген Фаворов.

Зараз на первинному ринку нерухомості фахівці відзначають досить стабільну динаміку. Її все ще складно назвати позитивною, але основне — що вона є стабільною. Детальною статистикою про те, як ринок нерухомості пройшов через три роки війни, розповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян.

Економічна Правда За матеріалами:

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