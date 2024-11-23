Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены — Finance.ua

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Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены

Недвижимость
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Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены
Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены
С начала российского вторжения цены на недвижимость в Украине значительно изменились в зависимости от региона. Выросла стоимость в относительно безопасных городах, а в Киеве и близлежащих населенных пунктах цены остаются стабильно высокими.
Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке

На конец октября лидером на первичном рынке однокомнатных квартир является Львов, где медианная цена составляет 2,78 млн грн ($67 300).
На втором месте — Ужгород (2,68 млн грн), а Киев занимает третью позицию (2,55 млн грн).
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Неожиданно на четвертом месте оказалось Ровно, с медианной ценой в 2,28 млн гривен ($55 200), что выше Днепра, который занимает пятое место — 2,18 млн грн ($52 800).

Вторичный рынок

На вторичном рынке лидирует Киев с медианной ценой однокомнатной квартиры в 2,8 млн грн ($67 800).
ТОП-5 городов по самым высоким ценам формируют:
  • Софиевская Борщаговка (2,22 млн грн);
  • Львов (2,06 млн. грн);
  • Ирпень (1,77 млн ​​грн);
  • Винница (1,69 млн. грн).

Стоимость домов

Аналитики OLX Недвижимость проанализировали цены на дома, и четыре из пяти призовых мест занимают населенные пункты в Киевской области.
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Самые дорогие дома продаются в элитном поселке Козин (39,1 млн грн), за ним следует Ходосовка (12,7 млн ​​грн).
В Киеве медианная стоимость дома составляет 8,2 млн грн, а на четвертом месте — село Гатное (6,81 млн грн). Единственный представитель из другой области — Львов (6,77 млн ​​грн).
«Несмотря на войну, недвижимость в Киеве и близлежащих города и селах остается одной из самых дорогих в Украине. Существенно возросла стоимость жилья на западе, в больших городах с востока квартиры подешевели как на первичном, так и на вторичном рынках», — говорится в исследовании.
Напомним, платформа M2bomber сообщает, что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 7 000 грн. Ранее средняя цена составляла 16 051 грн, однако в настоящее время эта сумма выросла до 23 250 грн в месяц (увеличение на 44,85%).
По материалам:
УНІАН
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