Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены — Finance.ua

Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены Сегодня 16:07 — Недвижимость

Покупка квартиры или дома: где в Украине самые высокие цены

С начала российского вторжения цены на недвижимость в Украине значительно изменились в зависимости от региона. Выросла стоимость в относительно безопасных городах, а в Киеве и близлежащих населенных пунктах цены остаются стабильно высокими.

Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость.

Стоимость однокомнатной квартиры в новостройке

На конец октября лидером на первичном рынке однокомнатных квартир является Львов, где медианная цена составляет 2,78 млн грн ($67 300).

На втором месте — Ужгород (2,68 млн грн), а Киев занимает третью позицию (2,55 млн грн).

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Неожиданно на четвертом месте оказалось Ровно, с медианной ценой в 2,28 млн гривен ($55 200), что выше Днепра, который занимает пятое место — 2,18 млн грн ($52 800).

Вторичный рынок

На вторичном рынке лидирует Киев с медианной ценой однокомнатной квартиры в 2,8 млн грн ($67 800).

ТОП-5 городов по самым высоким ценам формируют:

Софиевская Борщаговка (2,22 млн грн);

Львов (2,06 млн. грн);

Ирпень (1,77 млн ​​грн);

Винница (1,69 млн. грн).

Стоимость домов

Аналитики OLX Недвижимость проанализировали цены на дома, и четыре из пяти призовых мест занимают населенные пункты в Киевской области.

Самые дорогие дома продаются в элитном поселке Козин (39,1 млн грн), за ним следует Ходосовка (12,7 млн ​​грн).

В Киеве медианная стоимость дома составляет 8,2 млн грн, а на четвертом месте — село Гатное (6,81 млн грн). Единственный представитель из другой области — Львов (6,77 млн ​​грн).

«Несмотря на войну, недвижимость в Киеве и близлежащих города и селах остается одной из самых дорогих в Украине. Существенно возросла стоимость жилья на западе, в больших городах с востока квартиры подешевели как на первичном, так и на вторичном рынках», — говорится в исследовании.

Напомним, платформа M2bomber сообщает , что за последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 7 000 грн. Ранее средняя цена составляла 16 051 грн, однако в настоящее время эта сумма выросла до 23 250 грн в месяц (увеличение на 44,85%).

УНІАН По материалам:

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