Цены на жилье в Украине: где стоимость недвижимости выросла, а где снизилась — Finance.ua
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Цены на жилье в Украине: где стоимость недвижимости выросла, а где снизилась

Недвижимость
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Цены на жилье в Украине: где стоимость недвижимости выросла, а где снизилась
Цены на жилье в Украине: где стоимость недвижимости выросла, а где снизилась, www.freepik.com
За последний год в Украине выросли средние цены на жилье. Увеличение стоимости недвижимости зафиксировали в Киеве, Одессе и Львове.
Об этом сообщили в пресс-службе OLX.

Где выросли цены на недвижимость

В Киеве цены на первичном рынке увеличились на 16,6%, с 3,1 млн грн до 3,6 млн грн, а на вторичном рынке выросли на 6,7%, с 3,8 млн грн до 4 млн грн.
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Согласно исследованию, средние цены выросли в Одессе и Львове.
В Одессе цены на новостройки выросли на 16% - с 1,9 до 2,2 млн грн, на вторичном рынке средние цены выросли на 7% - с 1,6 до 1,7 млн ​​грн.

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Во Львове новостройки подорожали на 17,8% - с 2,9 до 3,4 млн грн, на вторичке — на 16,8%, с 2,4 до 2,8 млн грн.

Где стоимость жилья снизилась

В Харькове же наблюдается снижение цен. Так, на первичном рынке средняя цена снизилась с 1,64 млн грн до 1,6 млн грн (-2,3%), а на вторичном рынке — с 1,09 млн грн до 1,03 млн грн (-6%).
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В OLX отметили, что в августе-октябре 2024 года лидерами по количеству опубликованных объявлений о продаже новостроек были Киев, Ивано-Франковск, Ирпень, Одесса и Львов.
На вторичном рынке за этот же период больше всего квартир предлагали продавцы Киева, Одессы, Харькова, Ирпеня и Днепра.
Напомним, пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предусматривает строительство 6200 квартир. Он стартует в этом году. Всего на первом этапе проекта будет построено 50 000 квартир в центре и на западе Украины.

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По материалам:
Економічна Правда
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