Что ждет рынок недвижимости Киева и области: прогноз эксперта — Finance.ua

Что ждет рынок недвижимости Киева и области: прогноз эксперта Вчера 10:10 — Недвижимость

Комментирует коммерческий директор Строительной группы Синергия Сергей Волкошевец:

1. Как за время полномасштабного вторжения изменились предпочтения покупателей первичного жилья?

Мы в Синергии замечаем изменения в потребностях современных покупателей, связанных с безопасностью, быстрым переездом, энергонезависимостью, безбарьерностью среды, удобствами под рукой. Что касается изменений в условиях приобретения — это растущий спрос на рассрочку и участие в государственной ипотечной программе «єОселя», благодаря которой все больше украинцев могут позволить себе приобрести собственное жилье.

В ответ на эти нужды мы имеем готовые квартиры: для этого строим за свой счет часть домов и выходим на старт продаж с уже готовым продуктом. А также развиваем направление квартир с ремонтом, чтобы клиенты могли быстрее заселиться и переехать в новый дом.

Запрос на энергоэффективность жилья и до полномасштабного вторжения был высоким, а после блэкаутов и отключений света стал едва ли не ключевым. Поэтому мы в Синергии применяем современные разумные подходы к энергоэффективному строительству. Для этого монтируем энергосберегающие оконные конструкции, лифты с рекуперацией энергии и системами резервного питания, которые предотвращают застревание людей при отключении электроэнергии, строим газовые котельные, оснащенные генераторами, устанавливаем умное уличное освещение и комплексы автономного питания для систем контроля доступа. Это позволяет жителям значительно снизить коммунальные расходы, иметь тепло и добраться на лифте на ближайший этаж во время отключения света.

4. Многие эксперты говорят об оживлении спроса на недвижимость. Наблюдаете ли вы увеличение интереса инвесторов к недвижимости за городом, к какой именно?

Современные покупатели стремятся получить не просто жилье, а развитую экосистему, обеспечивающую комфорт, безопасность и удобство под рукой. И наш Синергия Сити в Ирпене как нельзя лучше отвечает этому запросу, поэтому и интерес к нему наибольший.

Это город в городе, где можно купить свежие продукты на ужин, постричься в барбершопе и отпраздновать день рождения в ресторане. Здесь есть футбольное поле и теннисный корт, на которых постоянно играют жители. Здесь системы контроля доступа обеспечивают безопасность и дома, и в закрытом дворе. А взрослые деревья, разнообразие цветов и ухоженные газоны поднимают настроение и каждый раз вызывают восторг. Здесь на детской площадке всегда найдется игровая компания. Здесь организован досуг для жителей с кинопоказами под открытым небом, детскими праздниками, мастер-классами и спортивными тренировками с топовыми тренерами. Здесь собственная управляющая компания, поддерживающая порядок, исправность и эстетику всех решений. А рядом еще и живописная набережная для пробежек и велопрогулок.

Имея это все в комплексе, жильцы закрывают все свои потребности в работе, отдыхе, дружбе, общении и досуге дома. Мы почувствовали, что это особенно важно для наших жителей, которые переезжают к нам в Ирпень из других городов, а таких сейчас много, и для них все новое: жилой комплекс, инфраструктура города, нет или мало знакомых. И мероприятия внутри комплекса способствуют знакомствам, живому общению, новым связям, более легкой адаптации в новой среде.

5. Высокая ли конкуренция за покупателя среди девелоперов, что делают застройщики, чтобы расширить круг покупателей, чем отличается в этом плане ваша компания?

Кроме собственно качественного энергоэффективного жилья, являющегося для нас базой, Строительная группа Синергия создает продуманное окружение для воплощения разнообразия жизненных сценариев своих жителей. Это и есть ключевое отличие нашего продукта.

Расскажем на примере нашего флагмана Синергия Сити: люди покупают квадратные метры, а получают возможность заниматься спортом в собственном спортивном городке с приглашенными тренерами, посещать WOW мероприятия, общаться с соседями и укреплять комьюнити, делать маникюр, пить кофе и покупать изысканное вино, круглый год наслаждаться уникальными растениями, дети — играть на безопасной увлекательной площадке. И все это в кругу единомышленников, с инновационными решениями безопасности и заботой управляющей компании.

6. Как изменилась цена на квадрат за последний год?

Цена на первичную недвижимость продолжает расти. Приведем реальный пример. В октябре 2023 года однокомнатная квартира площадью 38 кв.м. в 25 доме ЖК Синергия Сити в Ирпене стоила 36 000 грн/кв.м. Сейчас, в октябре 2024 года, приобрести аналогичную однокомнатную квартиру в этом уже сданном доме можно за 41 300 грн/кв.м. То есть за год цена выросла на 15% в гривне или на 9% в долларах.

В среднем рост цены на квадрат составляет 10% в строящихся домах и 15% в сданных домах.

7. Ваш прогноз по цене на квадрат до конца этого года (следующий год)?

При экономической стабильности стоимость квадратного метра будет расти точечно и составлять в среднем 10 — 15% в гривне.

С начала года себестоимость квадратного метра в новостройке увеличилась на треть: дорожает логистика, дорожают строительные материалы, дорожает стоимость строительных работ из-за ощутимого дефицита рабочей силы, усложнились производственные процессы, особенно в период отключений электроэнергии.

Главные изменения в стоимости будут наблюдаться в объектах с динамичным и непрерывным строительством.

8. На какие моменты вы рекомендуете обратить внимание покупателям, снизить риски приобретения загородной недвижимости на первичном рынке?

Ключевое — это надежность застройщика. Выбирайте объекты недвижимости со стабильной и своевременной сдачей в эксплуатацию: это указывает на системность в работе застройщика, накопленный опыт, а для вас — надежность инвестиции.

Изучайте историю и репутацию застройщика: сколько лет застройщик на рынке, какие проекты уже реализованы, читайте отзывы покупателей и людей, уже живущих в комплексах застройщика, проверьте все документы и разрешения на строительство.

Если объекты застройщика аккредитованы банками для участия в ипотечных программах, для инвестора это дополнительная гарантия и уверенность в качестве объекта строительства, соблюдении сроков реализации и надежности застройщика. Ведь аудиторы или кредитные комитеты банков уже изучили историю застройщика и документы.

Что касается самого проекта: смотрите на его степень готовности, динамику строительства, спрашивайте об инженерных коммуникациях. Убедитесь, что в комплексе и районе рядом есть необходимая инфраструктура, потому что вам там жить. Обратите внимание на энергоэффективные решения в строительстве, которые помогут снизить затраты на отопление.

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