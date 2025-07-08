Себестоимость строительства в Украине выросла на 10−30%: что происходит с рынком жилья — Finance.ua
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Себестоимость строительства в Украине выросла на 10−30%: что происходит с рынком жилья

Недвижимость
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Себестоимость строительства в Украине выросла на 10−30%: что происходит с рынком жилья
Себестоимость строительства в Украине выросла на 10−30%: что происходит с рынком жилья
Во время войны в Украине себестоимость строительства выросла на 10−30% в зависимости от класса проекта. В то же время на стройках ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы.
Младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский во время выступления на International Invest Summit 2025, состоявшегося 4−5 июля во Львове, рассказал об изменениях на рынке.

Спрос на новостройки

Сегодня в Киеве интерес инвесторов к первичному рынку снизился. Если до полномасштабной войны 60% продаж генерировали именно инвесторы на ранних этапах строительства, то сейчас преобладает конечный потребитель.
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«Причина не в нехватке средств или в снижении количества покупателей. Просто стоимость первичного жилья часто превышает цены на готовые объекты на вторичном рынке поблизости. Застройщик не может продавать ниже себестоимости, которая возросла от 10 до 30%», — объясняет эксперт.

Что будет с рынком недвижимости после окончания войны

По мнению Насиковского, после войны жилая недвижимость останется основным сегментом инвестирования, особенно в бизнес и премиальном сегменте в центре столицы.
«С началом полномасштабного вторжения, в Киеве многие застройщики перешли работать в сегмент эконом класса, где квадратный метр стоит до $1000. В этом сегменте появляется много проектов, в частности, в Ирпене, Буче и других пригородах столицы. Однако в этих сегментах маловероятен сверхвысокий рост цен, — отметил эксперт. — В то же время в центральных районах Киева, где количество участков лимитировано, спрос будет расти, а предложений больше не станет».
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Он ожидает, что такая ситуация будет способствовать значительному росту цен в премиальных клубных домах — до $7000-$8000 или даже $10 000 за 1 м2.
Напомним, по данным Dim. ria, в июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. В то же время наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях. Цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность: цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов. Наибольшее падение спроса отмечено в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях.
Отметим, что в Украине увеличивается дефицит персонала. Работодатели говорят, что не могут найти людей, невзирая на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.
По материалам:
Finance.ua
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