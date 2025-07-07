Где в Украине самое дешевое жилье — анализ OLX — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Где в Украине самое дешевое жилье — анализ OLX

Недвижимость
30
Где в Украине самое дешевое жилье — анализ OLX
Где в Украине самое дешевое жилье — анализ OLX
Географическое расположение и ситуация с безопасностью — факторы, которые весомо влияют на стоимость жилья. Если анализировать рынок недвижимости на Востоке и Юго-Востоке Украины, то можно сделать вывод, что цены на квартиры изменились незначительно. Единственный город с заметным ростом — Харьков. Далее в список городов с более доступным жильем вошли: Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость.

Однокомнатные квартиры

Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами составляют города, расположенные ближе к линии фронта. Это города со следующими медианными ценами:
  • Херсон, 600 тыс. грн;
  • Запорожье, 672 тыс. грн;
  • Суммы, 723 тыс. грн.;
  • Николаев, 748 тыс. грн;
  • Харьков, 872 тыс. грн.
Они незначительно отличаются от цен в мае 2024 года. Заметно изменение только в Харькове, в мае 2025 года медианная стоимость больше на 20%.
Читайте также
Далее в списке городов с доступным жильем Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). По медианной стоимости 1,2−1,3 млн грн можно приобрести однокомнатную квартиру в Чернигове, Полтаве и Хмельницком. Среди этого перечня городов, наиболее заметный рост произошел с мая 2024 года в Хмельницком (+10%).

Двухкомнатные квартиры

В прифронтовых городах медианные цены на двухкомнатные квартиры по состоянию на май 2025 года составляли: 933 тыс. грн в Херсоне, 952 тыс. грн в Запорожье, 1 млн в Сумах, 1,1 млн грн в Николаеве и 1,4 млн грн в Харькове.
На уровне мая 2024 года медианные цены остались в Днепре (1,5 млн грн) и Кропивницком (1,6 млн грн).
Читайте также
Также до 2 млн грн (медианная стоимость) можно приобрести двухкомнатную квартиру в:
  • Чернигове, 1,7 млн ​​грн.
  • Полтаве, 1,7 млн грн.
  • Хмельницком, 1,8 млн грн.
В ценах на двухкомнатные квартиры заметное удорожание, сравнивая май 2025 года и май 2024 года, произошло только в Харькове — на 26%. В Хмельницком, Чернигове и Полтаве медианная стоимость выросла на 8−9%.

Трехкомнатные квартиры

Если же анализировать «самые доступные» города по цене на трехкомнатные квартиры, то имеем следующие показатели:
  • Херсон, 1,1 млн. грн.
  • Запорожье, 1,3 млн. грн.
  • Суммы, 1,4 млн. грн.
  • Николаев, 1,5 млн. грн.
  • Харьков, 1,8 млн. грн.
Аналогично предыдущему анализу — это города на Востоке и Юго-Востоке Украины.
Читайте также
В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира обойдется около 2 млн грн, немного дороже в Хмельницком (2,1 млн грн) и Полтаве (2,2 млн грн). Чернигов — самый дорогой в перечне городов с самыми дешевыми трехкомнатными квартирами, медианная стоимость 2,3 млн грн.
Закономерно, на Востоке медианная цена на трехкомнатную выросла в Харькове по сравнению с маем 2024 года, +18%. А в Чернигове цена в мае 2025 года на 22% больше, чем в мае 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems