Где в Украине самое дешевое жилье — анализ OLX
Географическое расположение и ситуация с безопасностью — факторы, которые весомо влияют на стоимость жилья. Если анализировать рынок недвижимости на Востоке и Юго-Востоке Украины, то можно сделать вывод, что цены на квартиры изменились незначительно. Единственный город с заметным ростом — Харьков. Далее в список городов с более доступным жильем вошли: Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков OLX Недвижимость.
Однокомнатные квартиры
Пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами составляют города, расположенные ближе к линии фронта. Это города со следующими медианными ценами:
- Херсон, 600 тыс. грн;
- Запорожье, 672 тыс. грн;
- Суммы, 723 тыс. грн.;
- Николаев, 748 тыс. грн;
- Харьков, 872 тыс. грн.
Они незначительно отличаются от цен в мае 2024 года. Заметно изменение только в Харькове, в мае 2025 года медианная стоимость больше на 20%.
Далее в списке городов с доступным жильем Кропивницкий (999 тыс. грн) и Днепр (1,1 млн грн). По медианной стоимости 1,2−1,3 млн грн можно приобрести однокомнатную квартиру в Чернигове, Полтаве и Хмельницком. Среди этого перечня городов, наиболее заметный рост произошел с мая 2024 года в Хмельницком (+10%).
Двухкомнатные квартиры
В прифронтовых городах медианные цены на двухкомнатные квартиры по состоянию на май 2025 года составляли: 933 тыс. грн в Херсоне, 952 тыс. грн в Запорожье, 1 млн в Сумах, 1,1 млн грн в Николаеве и 1,4 млн грн в Харькове.
На уровне мая 2024 года медианные цены остались в Днепре (1,5 млн грн) и Кропивницком (1,6 млн грн).
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Также до 2 млн грн (медианная стоимость) можно приобрести двухкомнатную квартиру в:
- Чернигове, 1,7 млн грн.
- Полтаве, 1,7 млн грн.
- Хмельницком, 1,8 млн грн.
В ценах на двухкомнатные квартиры заметное удорожание, сравнивая май 2025 года и май 2024 года, произошло только в Харькове — на 26%. В Хмельницком, Чернигове и Полтаве медианная стоимость выросла на 8−9%.
Трехкомнатные квартиры
Если же анализировать «самые доступные» города по цене на трехкомнатные квартиры, то имеем следующие показатели:
- Херсон, 1,1 млн. грн.
- Запорожье, 1,3 млн. грн.
- Суммы, 1,4 млн. грн.
- Николаев, 1,5 млн. грн.
- Харьков, 1,8 млн. грн.
Аналогично предыдущему анализу — это города на Востоке и Юго-Востоке Украины.
В Днепре и Кропивницком трехкомнатная квартира обойдется около 2 млн грн, немного дороже в Хмельницком (2,1 млн грн) и Полтаве (2,2 млн грн). Чернигов — самый дорогой в перечне городов с самыми дешевыми трехкомнатными квартирами, медианная стоимость 2,3 млн грн.
Закономерно, на Востоке медианная цена на трехкомнатную выросла в Харькове по сравнению с маем 2024 года, +18%. А в Чернигове цена в мае 2025 года на 22% больше, чем в мае 2024 года.
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