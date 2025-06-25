Готовы ли украинцы покупать жилье и сколько планируют потратить — исследование — Finance.ua
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Готовы ли украинцы покупать жилье и сколько планируют потратить — исследование

Недвижимость
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Готовы ли украинцы покупать жилье и сколько планируют потратить — исследование
Готовы ли украинцы покупать жилье и сколько планируют потратить — исследование
Эксперты OLX Недвижимость рассказали, готовы ли украинцы покупать недвижимость и за какие суммы.

Планы на покупку жилья

62% украинцев планируют или рассматривают покупку недвижимости в ближайшие 5 лет, 32% - наоборот, не планируют, 21% точно есть такие планы, еще 6% склоняются к аренде.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Самые популярные типы жилья, которые рассматривают для покупки — квартира (61%), далее — частный дом (48%) и коттеджи или таунхаусы (13%).
Более половины респондентов рассматривают как новостройки, так и «вторичку» (61%), 24% ориентируются только на вторичное жилье, а 14% рассматривают исключительно новое жилье.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Половина респондентов (50%) отмечают, что частота атак рф существенно влияет на их планы по приобретению недвижимости. Еще 31% испытывают частичное влияние, и только 19% заявили, что это не влияет на их решения.

Важнейшие факторы и критерии при принятии решения

Важнейшими факторами при принятии решения о покупке жилья украинцы называют стабильность доходов и экономические прогнозы (49%), ситуацию на фронте и риски безопасности (45%) и уровень цен на рынке недвижимости (42%). Меньше влияют международная помощь Украине (9%) и другие факторы (7%).
Ключевые критерии при выборе:
  • стоимость (79%);
  • площадь и количество комнат (по 74%);
  • район (71%);
  • инфраструктура (69%).
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Также растет значение безопасности и автономности: 69% обращают внимание на этаж, 63% - на источники питания, 61% - на автономное отопление, 60% - на наличие укрытия.

Сколько средств готовы потратить

Бюджеты, на которые рассчитывают украинцы:
  • 44% планируют потратить на покупку жилья до $30 000;
  • 35% - в пределах $30 000−60 000;
  • 17% - от $60 000 до $150 000;
  • на суммы свыше $150 000 ориентируются всего 4%.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
По оплате услуг риелтора — 37% согласны платить 1−2% от стоимости сделки, 22% — менее 1%, и 4% — не готовы платить вообще.

Причины покупки жилья

Основными мотивами покупки жилья являются: изменение жилищных условий (47%), желание жить отдельно (45%), еще 19% хотят ознакомиться с имеющимися предложениями на будущее, 18% инвестируют в недвижимость.
Переезд через работу или обучение стали причиной 8%, а влияние войны — 7%.

Жилье в кредит

Спрос на жилье в кредит остается неопределенным: 59% еще не решили с готовностью на такое решение, 36% точно не рассматривают такую ​​возможность, 23% - скорее всего, не рассматривают, а 9% - точно готовы к покупке недвижимости в кредит.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX
Среди преимуществ такого решения называют возможность не накапливать долго (59%), доступ к государственным льготным программам (44%) и фиксированные платежи (42%). Также 33% ценят фиксацию выплат в гривне, 25% - возможность оплачивать постепенно, 23% - выгодные условия кредитования. Программа «еОселя» выглядит перспективно — 25% среди рассматривающих кредит планируют воспользоваться именно ею.
Для 76% украинцев приемлема годовая ставка кредитования до 5%. Еще 18% согласились бы на 6−8% и только 6% — на ставки от 9% и выше.
Напомним, по данным OLX Недвижимость, Чернигов возглавил рейтинг городов с наибольшим ростом медианной стоимости однокомнатных квартир с 2021 года — вторичное жилье здесь подорожало на 83% (с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн).
Такая динамика может удивить, ведь город довольно долго являлся зоной повышенного риска. Однако пока наблюдается постепенное возобновление интереса к местному рынку недвижимости, что и способствовало росту цен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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