Как менялись цены на жилье в Европе — данные Евростата — Finance.ua
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Как менялись цены на жилье в Европе — данные Евростата

Недвижимость
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Как менялись цены на жилье в Европе — данные Евростата
Как менялись цены на жилье в Европе — данные Евростата
Цены на жилье в Европейском Союзе продолжают расти. По данным Евростата, в первом квартале 2025 года стоимость жилья выросла на 5,7% в годовом исчислении, а аренда — на 3,2%.
По сравнению с последним кварталом 2024 года цены на жилье поднялись на 1,4%, а на аренду — на 0,9%.
График: Евростат
График: Евростат
С 2010 года по начало 2025-го цены на жилье в ЕС выросли на 57,9%, а арендные ставки — на 27,8%.

Покупка жилья

По сравнению с 2010 годом цены на жилье выросли больше, чем аренда, в 21 из 26 стран ЕС, где есть данные.
В Венгрии жилье подорожало на 260%, в Эстонии — на 238%, а в Литве — на 194%.
Также удвоились цены или выросли более чем вдвое в 9 странах ЕС: в Латвии (+154%), Чехии (+147%), Португалии (+130%), Болгарии (+125%), Австрии (+113%), Люксембурге и Польше (обе +102%) и Словакии.
Единственная страна, где жилье подешевело, — Италия (-4%).

Аренда жилья

Арендные ставки выросли во всех странах ЕС, кроме одной. Наибольшее повышение зафиксировано в Эстонии (220%), Литве (184%), Венгрии (124%) и Ирландии (115%).
Греция остается единственной страной, где аренда подешевела — на 11%.
График: Евростат
График: Евростат
Все больше украинцев задумываются над инвестированием в недвижимость за границей. Такие вложения могут быть выгодны как для собственного проживания, так и на перспективу. К примеру, чтобы сдавать жилье в аренду и получать пассивный доход. Какие условия приобретения жилья в пяти странах Европы, где сегодня проживает больше всего украинцев, — рассказываем здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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