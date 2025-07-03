Украина законодательно расширит Единую базу данных операций с недвижимостью до конца года — программа с МВФ Сегодня 08:32 — Недвижимость

Украина законодательно расширит Единую базу данных операций с недвижимостью до конца года — программа с МВФ

Украина обязалась до конца 2025 года утвердить законодательные изменения для расширения Единой базы данных операций с недвижимостью путем включения в нее не подлежащих налогообложению соглашений, говорится в обновленной по результатам восьмого пересмотра программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ).

Согласно документу , Министерство юстиции и Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовали механизмы сбора и обмена информации о соглашениях с недвижимостью. Обработка данных о ценах будет возложена на Фонд госимущества.

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Кроме того, до конца года должна быть сформирована методология индексов цен на жилую недвижимость для последующей публикации регулярных индексов цен на жилье с технической помощью фонда и консультаций с международными финансовыми институтами.

Как сообщалось, в июле 2024 года НБУ сообщил о завершении подготовки предложения по созданию общедоступной базы данных цен операций с недвижимостью, а также индексов цен на жилую и коммерческую недвижимость.

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