Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ Сегодня 09:30 — Энергетика

Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ

Тарифы на газ и электричество для населения покрывают примерно половину рыночной цены, однако либерализация рынков с повышением тарифов возможна только в послевоенный период.

Об этом говорится в обновленной после восьмого пересмотра программе расширенного финансирования EFF для Украины, которую Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал на своем сайте

«Несмотря на повышение, цены на э/э для домохозяйств покрывают примерно половину цены для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для домохозяйств составляют примерно 50% от рыночного уровня», — говорится в документе.

В то же время отмечается, что органы власти в Украине намерены принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения с ограниченным планом внедрения на период после его отмены.

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«Такая дорожная карта также является частью Плана ЕС-Украина и будет включать в себя реформы спецобязанностей (ПСО), планы постепенного повышения тарифов/методологии тарифообразования, механизмы решения долговой проблемы, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств», — указывается в программе.

МВФ отметил, что необходим план создания устойчивого сектора в послевоенный период, включая уменьшение квазифискальных обязательств, согласно которому цены на коммунальные услуги будут соответствовать окупаемости расходов и будет введена новая тарифная методология, учитывающая социальные моменты.

Фонд убежден, что повышение тарифов будет способствовать возобновлению прибыльности энергосектора, уменьшению долговой нагрузки в отдельных его частях и конкуренции на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя энергоэффективность.

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«В то же время наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от более высоких тарифов, в частности путем пересмотра субсидии на жилищно-коммунальные услуги для повышения ее эффективности и адресности», — отмечает МВФ.

Он также напоминает, что теплоснабжающие предприятия из-за несоответствия тарифов для населения рыночной ситуации задолжали НАК «Нафтогаз» 100 млрд грн, а, несмотря на рост цены на э/э, сохраняется мораторий на тарифы на воду и теплоснабжение.

Впрочем, МВФ подчеркивает, что несмотря на частые масштабные энергетические атаки во время войны энергетический сектор Украины остается устойчивым благодаря ремонтам, новым генерирующим мощностям и импорту, что подкрепляется сильной поддержкой международных доноров.

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