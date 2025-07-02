Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ — Finance.ua
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Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ

Энергетика
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Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ
Тарифы на газ и электричество для населения составляют половину рыночных — МВФ
Тарифы на газ и электричество для населения покрывают примерно половину рыночной цены, однако либерализация рынков с повышением тарифов возможна только в послевоенный период.
Об этом говорится в обновленной после восьмого пересмотра программе расширенного финансирования EFF для Украины, которую Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал на своем сайте.
«Несмотря на повышение, цены на э/э для домохозяйств покрывают примерно половину цены для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для домохозяйств составляют примерно 50% от рыночного уровня», — говорится в документе.
В то же время отмечается, что органы власти в Украине намерены принять дорожную карту постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после окончания военного положения с ограниченным планом внедрения на период после его отмены.
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«Такая дорожная карта также является частью Плана ЕС-Украина и будет включать в себя реформы спецобязанностей (ПСО), планы постепенного повышения тарифов/методологии тарифообразования, механизмы решения долговой проблемы, а также комплексную схему защиты наиболее уязвимых домохозяйств», — указывается в программе.
МВФ отметил, что необходим план создания устойчивого сектора в послевоенный период, включая уменьшение квазифискальных обязательств, согласно которому цены на коммунальные услуги будут соответствовать окупаемости расходов и будет введена новая тарифная методология, учитывающая социальные моменты.
Фонд убежден, что повышение тарифов будет способствовать возобновлению прибыльности энергосектора, уменьшению долговой нагрузки в отдельных его частях и конкуренции на оптовых и розничных рынках энергии, одновременно стимулируя энергоэффективность.
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«В то же время наиболее уязвимые домохозяйства нуждаются в защите от более высоких тарифов, в частности путем пересмотра субсидии на жилищно-коммунальные услуги для повышения ее эффективности и адресности», — отмечает МВФ.
Он также напоминает, что теплоснабжающие предприятия из-за несоответствия тарифов для населения рыночной ситуации задолжали НАК «Нафтогаз» 100 млрд грн, а, несмотря на рост цены на э/э, сохраняется мораторий на тарифы на воду и теплоснабжение.
Впрочем, МВФ подчеркивает, что несмотря на частые масштабные энергетические атаки во время войны энергетический сектор Украины остается устойчивым благодаря ремонтам, новым генерирующим мощностям и импорту, что подкрепляется сильной поддержкой международных доноров.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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