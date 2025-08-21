Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море — Finance.ua

Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море
Норвежский оператор нефтяных месторождений Aker BP и его партнеры сообщили о крупном нефтяном открытии, которое добавит значительные новые ресурсы к их месторождению Yggdrasil в Северном море.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Кампания разведки Omega Alfa привела к открытию объема для добыче, который оценивается между 96 миллионами и 134 миллионами баррелей нефтяного эквивалента.
«Omega Alfa — одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие», — заявил генеральный директор Aker BP Карл Джонни Херсвик, добавив, что компании будут искать возможности для расширения ресурсов в этом районе.
Открытие было сделано по трем отдельным лицензиям. На двух из них Aker BP владеет долей 47,7%, Equinor (EQNR.OL) — 40%, а польская компания Orlen (PKN.WA) имеет остаточные 12,3%. На третьей лицензии Aker BP имеет 38,16%, Equinor — 32%, Petoro — 20%, а Orlen — 9,84%.
Ранее писали, что Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.
«Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа», — говорится в сообщении.
Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует денежные средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.
