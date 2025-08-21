Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море

Энергетика
41
Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море
Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море
Норвежский оператор нефтяных месторождений Aker BP и его партнеры сообщили о крупном нефтяном открытии, которое добавит значительные новые ресурсы к их месторождению Yggdrasil в Северном море.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Кампания разведки Omega Alfa привела к открытию объема для добыче, который оценивается между 96 миллионами и 134 миллионами баррелей нефтяного эквивалента.
«Omega Alfa — одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие», — заявил генеральный директор Aker BP Карл Джонни Херсвик, добавив, что компании будут искать возможности для расширения ресурсов в этом районе.
Открытие было сделано по трем отдельным лицензиям. На двух из них Aker BP владеет долей 47,7%, Equinor (EQNR.OL) — 40%, а польская компания Orlen (PKN.WA) имеет остаточные 12,3%. На третьей лицензии Aker BP имеет 38,16%, Equinor — 32%, Petoro — 20%, а Orlen — 9,84%.
Место для вашей рекламы
Ранее писали, что Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.
«Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа», — говорится в сообщении.
Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует денежные средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели по вашей почте. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems