Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море — Finance.ua

Норвегия нашла крупное месторождение нефти в Северном море

Норвежский оператор нефтяных месторождений Aker BP и его партнеры сообщили о крупном нефтяном открытии, которое добавит значительные новые ресурсы к их месторождению Yggdrasil в Северном море.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Кампания разведки Omega Alfa привела к открытию объема для добыче, который оценивается между 96 миллионами и 134 миллионами баррелей нефтяного эквивалента.

«Omega Alfa — одно из крупнейших коммерческих открытий в Норвегии за последнее десятилетие», — заявил генеральный директор Aker BP Карл Джонни Херсвик, добавив, что компании будут искать возможности для расширения ресурсов в этом районе.

Открытие было сделано по трем отдельным лицензиям. На двух из них Aker BP владеет долей 47,7%, Equinor (EQNR.OL) — 40%, а польская компания Orlen (PKN.WA) имеет остаточные 12,3%. На третьей лицензии Aker BP имеет 38,16%, Equinor — 32%, Petoro — 20%, а Orlen — 9,84%.

Ранее писали, что Норвегия выделит Украине почти $100 млн для закупки импортного газа.

«Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа», — говорится в сообщении.

Группа НАК «Нафтогаз Украины» использует денежные средства для формирования достаточных запасов газа в преддверии отопительного сезона.

