Цены на бензин в рф побили новый исторический рекорд — Finance.ua

Цены на бензин в рф побили новый исторический рекорд

Оптовые цены на бензин в россии продолжают бить исторические рекорды после серии ударов БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам, из которых по меньшей мере три полностью остановили производство. Об этом сообщает The Moscow Times.

На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже стоимость бензина Аи-92 в понедельник, 18 августа, достигла 71,5 тысячи рублей за тонну, а Аи-95 — 80,43 тысячи рублей за тонну. За день котировки выросли на 1,33% и 2,2% соответственно, а с начала года цена 92-го бензина взлетела на 38%, а 95-го — на 49%.

Правительство рф ввело полный запрет на вывоз бензина из страны до конца августа, а затем решило продлить его до конца сентября.

В россии с начала месяца из-за налетов БПЛА остановились Новокуйбышевский НПЗ Роснефти (2 августа), Саратовский НПЗ Роснефти (11 августа) и Волгоградский НПЗ Лукойла — крупнейший на юге россии и входит в топ-10 страны. Их суммарная мощность составляет 29,8 млн тонн в год — а это 11% от фактического объема нефтепереработки в россии, который в прошлом году, по оценкам Reuters, составил 267 млн тонн.

Со 2 августа половину мощностей остановил Рязанский НПЗ — самый большой у Роснефти, топливо которого снабжает в частности московский регион. Атаки дронов были произведены также на Сызранский НПЗ, Славянский НПЗ и Афипский НПЗ.

