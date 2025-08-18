«Теневой флот» перевозит меньше российской нефти, чем танкеры G7+ — Finance.ua

«Теневой флот» перевозит меньше российской нефти, чем танкеры G7+ Сегодня 04:09 — Энергетика

В июле россия экспортировала по морю 25,3 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, и более половины этого объема (55%) транспортировали танкеры G7+, что на 2% меньше по сравнению с июнем.

Такие данные обнародовал Центр по исследованию энергетики и чистого воздуха (CREA).

При этом с января доля G7+ в перевозке российской сырой нефти увеличилась с 36 до 55%. Такие танкеры обеспечили 42% отгрузок в июле по сравнению с 17% в январе. Соответственно, «теневой флот» в июле обеспечил 58% перевозок, в то время как в январе на него приходилось 83%.

Что касается нефтепродуктов, то в июле танкеры G7+ обеспечили 75% перевозок, что на 3% меньше, чем в июне.

В июле российскую нефть и нефтепродукты экспортировали 388 танкеров, но из состава так называемого «теневого флота» было 122 судна, треть которых в возрасте 20 лет или больше, говорится в сообщении.

CREA фиксирует меньше участия «теневого флота» в перегрузке с судна на судно в водах ЕС. Большую часть, 86% такой перевалки, совершили танкеры G7+. Хотя 14% все равно приходится на «теневой флот» под «удобными флагами».

Ежедневно с помощью таких операций (STS) в водах ЕС перекачивают российскую нефть на 127 млн евро. Правда, это на 44% меньше, чем в прошлом месяце.

Старые танкеры «теневого флота», перевозящие российскую нефть и нефтепродукты через исключительные экономические зоны, территориальные воды государств-членов ЕС или морские проливы, представляют экологическую и финансовую угрозу из-за их возраста, сомнительных записей технического обслуживания и страхования.

«Их страхование, вероятно, не имеет достаточной защиты и индемнитета (P&I), чтобы покрыть расходы в случае разлива нефти или другой катастрофы. При несчастных случаях прибрежные страны могут нести финансовую нагрузку из-за необходимости устранить разлив, а также последствия причиненного ущерба их морским экосистемам», — говорится.

Стоимость уборки и компенсации, которые возникают в результате разлива нефти из танкеров с сомнительным страхованием, может составить более миллиарда евро для налогоплательщиков прибрежной страны, предостерегает CREA.

«Частое наложение санкций на российские „теневые“ суда привело к возвращению российской нефти на принадлежащие или застрахованные в странах G7+ танкеры. Однако, российские „теневые“ танкеры все еще играют важную роль в транспортировке российской сырой нефти», — отмечает исследовательский центр.

Кроме того, многие санкционированные суда продолжают поставлять нефть в порты по всему миру, причем санкции ЕС и Великобритании часто нарушаются, добавляет CREA.

Прибрежные морские государства должны усилить мониторинг, проверку и меры по задержанию судов «теневого флота», говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, об усовершенствовании законодательства и требований в пределах территориальных вод и о расследовании подозрительных судов. С арестом судов и привлечением к ответственности экипажей, участвующих в преступной деятельности, отмечает CREA.

Економічна Правда По материалам:

