ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора — Finance.ua
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ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора

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ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора
ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора
Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота».
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.
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Новые ограничения призваны усилить давление на Москву, в том числе в сфере морских перевозок, помогающих обходить уже существующие санкции.
Кроме того, пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.
«Чем дольше россия ведет эту войну, тем жестче будет наш ответ»,
подчеркнула Каллас.

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В то же время, в ЕС уже разрабатывают следующие санкционные пакеты, которые должны усилить международное давление на россию и изолировать ее экономику и политику.

Санкции ЕС против россии

Напомним, прошлый санкционный пакет против россии из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии о новом пакете санкций.
Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против россии, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.
14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против рф.
По материалам:
РБК-Україна
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