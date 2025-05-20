ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора — Finance.ua

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора Сегодня 13:03

ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, под ударом «теневой флот» агрессора

Европейский Союз принял 17-й пакет санкций против россии, который направлен почти на 200 кораблей так называемого «теневого флота».

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

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Новые ограничения призваны усилить давление на Москву, в том числе в сфере морских перевозок, помогающих обходить уже существующие санкции.

Кроме того, пакет включает меры против гибридных угроз и нарушений прав человека.

«Чем дольше россия ведет эту войну, тем жестче будет наш ответ», подчеркнула Каллас.

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В то же время, в ЕС уже разрабатывают следующие санкционные пакеты, которые должны усилить международное давление на россию и изолировать ее экономику и политику.

Санкции ЕС против россии

Напомним, прошлый санкционный пакет против россии из-за военной агрессии против Украины ЕС принял в феврале. Это был 16-й пакет ограничений. После этого продолжались дискуссии о новом пакете санкций.

Европейские партнеры Украины объявляли о готовности усилить ограничения против россии, если та не согласится на прекращение огня. В ЕС заявляли, что рассматривают возможность введения дальнейших санкций.

14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против рф.

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