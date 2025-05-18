США предупреждают Россию о санкциях в случае отсутствия прогресса в переговорах — Finance.ua

США предупреждают Россию о санкциях в случае отсутствия прогресса в переговорах Сегодня 11:58 — Казна и Политика

США предупреждают Россию о санкциях в случае отсутствия прогресса в переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американское правительство просил законодателей дать им «немного времени» и не вводить новые антироссийские санкции для достижения прогресса в переговорах между рф и Украиной.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

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По его словам, с такой просьбой обращались в верхнюю палату Конгресса, Сената раньше.

Тогда законодатели «пытались дать президенту простор и время для переговоров». Но сейчас, мол, россиян уже начали предупреждать, что новый пакет санкций против них на этапе подготовки.

«Сенат в любом случае будет действовать. В прошлом мы просили немного времени, чтобы посмотреть, сможем ли достичь определенного прогресса в переговорах. Но мы также несколько недель четко даем понять российской стороне — еще 6 или 7 недель назад мы начали сообщать им, что такая инициатива готовится», — пояснил госсекретарь.

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Он предположил, что соответствующий законопроект будет иметь поддержку как в Сенате, так и в нижней палате Конгресса — Палате представителей.

Мы неоднократно предупреждали россиян почти два месяца, что эти санкции будут, если не будет прогресса. И сейчас это претворяется в жизнь. Это просто факт, о котором мы предупреждали россиян неделями", — добавил Рубио.

Авторами законопроекта о новых санкциях против россии являются сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

По их словам, документ предусматривает введение первичных и вторичных санкций против россии и людей, в том числе 500-процентных тарифов против тех стран, которые покупают российские нефть и другие продукты.

hromadske По материалам:

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