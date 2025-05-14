После ЕС одобрили новый пакет санкций против россии: что предусматривают санкции — Finance.ua
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После ЕС одобрили новый пакет санкций против россии: что предусматривают санкции

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После ЕС одобрили новый пакет санкций против россии: что предусматривают санкции
После ЕС одобрили новый пакет санкций против россии: что предусматривают санкции
В среду, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против россии.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на слова дипломата одного из ключевых государств ЕС, который осведомлен о ходе заседания.
Как отметил дипломат, санкции охватывают, в частности, «теневой флот» россии — под ограничения попали почти 200 судов, включая нефтяные танкеры.
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Также ЕС одобрил введение санкций против около 30 новых компаний, причастных к обходу санкций (особенно в отношении товаров двойного назначения).
По словам дипломата, ЕС одобрил также 75 новых индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом рф.
Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против россии за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главами МИД европейских стран отметил, что обсуждались санкции против банковского сектора, Центробанка рф, российской энергетики и т. д.
Отметим, 17 пакет санкций против россии должны утвердить во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.
Напомним, что 6 мая представители ЕС приступили к обсуждению 17-го пакета санкций против россии, который сосредотачивается на военной машине россии, а также на так называемом «теневом флоте» москвы. Также Европейская комиссия намерена продолжать санкционное давление на россию, поэтому после того, как будет утвержден 17-й пакет санкций, начнется работа над 18-м пакетом санкций Евросоюза против рф.
По материалам:
Європейська правда
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