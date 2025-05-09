Мерц пригрозил россии новыми санкциями из-за Украины — Finance.ua
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Мерц пригрозил россии новыми санкциями из-за Украины

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Прекращение огня в Украине должно «дать возможность заключить настоящий мирный договор». В противном случае россия столкнется с новыми санкциями.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом Европейского совета Антониу Кошта, пишет Stern.de, The Guardian.
Комментируя войну россии против Украины, Мерц подчеркнул, что «мы твердо и безоговорочно стоим на стороне Украины» и что ЕС стремится «окончить эту войну как можно быстрее», но в то же время понятно, что «это не пройдет мимо главы Украины».
Он подчеркнул, что «украинцы должны участвовать» в любых обсуждениях и пообещал, что ЕС продолжит «поддерживать Украину в ее способности эффективно защищать себя».
Немецкий канцлер в четверг разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом и заверил Трампа в поддержке его идеи о 30-дневном прекращении огня.
«В частности, сейчас речь идет о россии», — предупредил Мерц.
Он отметил, что такое прекращение огня должно «дать возможность заключить настоящий мирный договор».
«Если этого не произойдет, мы не колеблясь пойдем на дальнейшее усиление санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки», — подчеркнул канцлер.
В пятницу, 8 мая, Мерц совершил свой первый визит в институты ЕС и НАТО. После встречи с председателем Совета ЕС Антониу Костой канцлер провел переговоры с председателем Комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен.
Затем запланированы встречи с главой Европейского парламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По материалам:
РБК-Україна
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