Зеленский ввел в действие санкции против российского «теневого флота» — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции против российского «теневого флота» Сегодня 10:33

Зеленский ввел в действие санкции против российского «теневого флота»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении капитанов судов, относящихся к так называемому российскому «теневому флоту».

Об этом свидетельствует указ № 578/2025 , обнародованный на сайте президента.

Как свидетельствует документ, санкции введены против 94 физических лиц. Это граждане россии, Китая, Грузии, Индии, Мьянмы, Бангладеш, Ирана и Пакистана. Кроме того, ограничения наложили на 5 юридических лиц, зарегистрированных в россии.

Согласно указу, применяются следующие ограничения:

лишение государственных наград;

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

«Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.

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В своем ежедневном видеообращении президент призвал партнеров ввести аналогичные санкции.

«Провел совещание относительно нашей санкционной политики. Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже применен. Санкции против капитанов российского теневого флота, и будем синхронизировать все это — все эти пакеты — с нашими партнерами так, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций. Согласовал синхронизацию санкций партнеров в нашей юрисдикции: необходимые решения партнеров должны быть подтверждены украинскими санкциями», — заявил Зеленский.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против рф. Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ русских банков к финансированию.

Ранее Зеленский подписал закон о применении санкций в отношении судов, которые транспортируют, в частности, российскую нефть и нефтепродукты. Закон предусматривает наложение санкций на морские и воздушные суда, транспортирующие нефть и нефтепродукты, перевозящие оружие и военных.

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