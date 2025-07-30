В россии заявили об «иммунитете» к международным санкциям — Finance.ua
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В россии заявили об «иммунитете» к международным санкциям

Мир
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В россии заявили об «иммунитете» к международным санкциям
В россии заявили об «иммунитете» к международным санкциям
Спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что россия якобы уже адаптировалась к международным санкциям и готова к дальнейшим ограничениям со стороны Запада.
Об этом пишет ua.news.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика работает под постоянным давлением. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан», — сказал Песков.
Также он упомянул о заявлениях президента США Дональда Трампа (вероятно, имеется в виду его предвыборная риторика) и других международных политиков по поводу санкционной политики.
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Комментарий прозвучал на фоне новых обсуждений ужесточения санкций, в частности в связи с военной агрессией россии против Украины и использованием теневых экономических схем.
Напомним, ранее издание Reuters писало, что Дональд Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против россии через 10 дней, если кремль не покажет прогресса в прекращении своей войны против Украины. Издание отметило, что президент США, ранее говоривший о хороших отношениях с путиным, все больше разочаровывается в нем.
Глава Белого дома заявил, что его не беспокоит потенциальное влияние российских санкций на нефтяной рынок или цены и пообещал увеличить добычу нефти внутри страны, чтобы компенсировать какие-либо последствия.
По материалам:
ua.news
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