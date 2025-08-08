Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф — Finance.ua

Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф Сегодня 06:24

Кабинет Министров Украины принял план организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных специальных экономических и других санкций против капитанов так называемого теневого флота россии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Теневой флот россии стал не просто инструментом обхода санкций, а прямым источником финансирования войны против Украины. Каждый танкер, каждая схема перевалки — это звено в механизме, который обеспечивает бюджет государства-агрессора», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Правительственный план предусматривает комплексную межведомственную координацию по внедрению санкций, мониторингу и прекращению работы логистических схем, поддерживающих агрессора.

В список санкций вошли 99 субъектов, в том числе 94 физических лица, причастных к обходу нефтяного эмбарго. Эти лица обеспечивают поставки российских нефтепродуктов в третьи страны, нарушая международные санкции. Кроме того, в список попали 5 юридических лиц — резидентов рф.

По данным СБУ, часть «теневого флота» рф осуществляет экспорт нефти из российских портов через перевалки «судно к судну», скрывая происхождение груза. В министерстве подчеркивают, что это создает серьезные угрозы экологической устойчивости и безопасности во всем мире, нарушая международные морские стандарты и правила безопасности судоходства.

Деятельность этих лиц представляет угрозу не только Украине, но и всем морским государствам, которые заинтересованы в обеспечении стабильности на мировых логистических путях.

россия ежегодно получает миллиардные доходы от нефтегазовых поставок, которые составляют более четверти ее бюджета и используются для финансирования войны.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении капитанов судов, относящихся к так называемому российскому теневому флоту. Согласно указу, применяются следующие ограничения:

лишение государственных наград;

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

