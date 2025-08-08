Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф

13
Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф
Правительство одобрило план реализации санкций против «теневого флота» рф
Кабинет Министров Украины принял план организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных специальных экономических и других санкций против капитанов так называемого теневого флота россии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
«Теневой флот россии стал не просто инструментом обхода санкций, а прямым источником финансирования войны против Украины. Каждый танкер, каждая схема перевалки — это звено в механизме, который обеспечивает бюджет государства-агрессора», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Читайте также
Правительственный план предусматривает комплексную межведомственную координацию по внедрению санкций, мониторингу и прекращению работы логистических схем, поддерживающих агрессора.
В список санкций вошли 99 субъектов, в том числе 94 физических лица, причастных к обходу нефтяного эмбарго. Эти лица обеспечивают поставки российских нефтепродуктов в третьи страны, нарушая международные санкции. Кроме того, в список попали 5 юридических лиц — резидентов рф.
По данным СБУ, часть «теневого флота» рф осуществляет экспорт нефти из российских портов через перевалки «судно к судну», скрывая происхождение груза. В министерстве подчеркивают, что это создает серьезные угрозы экологической устойчивости и безопасности во всем мире, нарушая международные морские стандарты и правила безопасности судоходства.
Читайте также
Деятельность этих лиц представляет угрозу не только Украине, но и всем морским государствам, которые заинтересованы в обеспечении стабильности на мировых логистических путях.
россия ежегодно получает миллиардные доходы от нефтегазовых поставок, которые составляют более четверти ее бюджета и используются для финансирования войны.
Напомним, 3 августа Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении капитанов судов, относящихся к так называемому российскому теневому флоту. Согласно указу, применяются следующие ограничения:
  • лишение государственных наград;
  • блокировка активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение выведения капиталов;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems