Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»

Личные финансы
В Украине фиксируют новый вид онлайн-мошенничества, направленный, прежде всего, на пенсионеров. Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для «сохранения пенсионных выплат».
В Киберполиции предупреждают: на самом деле такие сообщения не имеют никакого отношения к государственным органам и являются попыткой выманить персональные и банковские данные.

Как действуют мошенники

  • В сообщениях пенсионеров просят перейти по ссылке и заполнить анкету.
  • Мошенники убеждают, что это необходимо для продления или сохранения пенсии.
  • Ссылка ведет на фейковые сайты, которые внешне могут напоминать официальные ресурсы.

В чем опасность

После перехода по ссылке и ввода личных или банковских данных человек фактически передает эту информацию мошенникам. В дальнейшем злоумышленники могут:
  • получить доступ к аккаунтам в социальных сетях;
  • взломать онлайн-банкинг;
  • выкрасть средства со счетов.
Что важно знать

Все вопросы о назначении, перерасчете или прекращении пенсионных выплат регулируются исключительно законами Украины. Изменения возможны только на основании официальных решений Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.
Никакие проверки возраста не проводятся через мессенджеры, анонимные сообщения или сторонние сайты.

Как уберечься от мошенников

  • не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте;
  • не вводите персональные или банковские данные на незнакомых ресурсах;
  • сразу удаляйте подозрительные сообщения;
  • проверяйте информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и ​​социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
