Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»

Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»

В Украине фиксируют новый вид онлайн-мошенничества, направленный, прежде всего, на пенсионеров. Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для «сохранения пенсионных выплат».

В Киберполиции предупреждают : на самом деле такие сообщения не имеют никакого отношения к государственным органам и являются попыткой выманить персональные и банковские данные.

Как действуют мошенники

В сообщениях пенсионеров просят перейти по ссылке и заполнить анкету.

Мошенники убеждают, что это необходимо для продления или сохранения пенсии.

Ссылка ведет на фейковые сайты, которые внешне могут напоминать официальные ресурсы.

В чем опасность

После перехода по ссылке и ввода личных или банковских данных человек фактически передает эту информацию мошенникам. В дальнейшем злоумышленники могут:

получить доступ к аккаунтам в социальных сетях;

взломать онлайн-банкинг;

выкрасть средства со счетов.

Что важно знать

Все вопросы о назначении, перерасчете или прекращении пенсионных выплат регулируются исключительно законами Украины. Изменения возможны только на основании официальных решений Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Никакие проверки возраста не проводятся через мессенджеры, анонимные сообщения или сторонние сайты.

Как уберечься от мошенников

не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте;

не вводите персональные или банковские данные на незнакомых ресурсах;

сразу удаляйте подозрительные сообщения;

проверяйте информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и ​​социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.

