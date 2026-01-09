Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»
В Украине фиксируют новый вид онлайн-мошенничества, направленный, прежде всего, на пенсионеров. Злоумышленники массово рассылают в мессенджерах сообщения с требованием якобы подтвердить возраст для «сохранения пенсионных выплат».
В Киберполиции предупреждают: на самом деле такие сообщения не имеют никакого отношения к государственным органам и являются попыткой выманить персональные и банковские данные.
Как действуют мошенники
- В сообщениях пенсионеров просят перейти по ссылке и заполнить анкету.
- Мошенники убеждают, что это необходимо для продления или сохранения пенсии.
- Ссылка ведет на фейковые сайты, которые внешне могут напоминать официальные ресурсы.
В чем опасность
После перехода по ссылке и ввода личных или банковских данных человек фактически передает эту информацию мошенникам. В дальнейшем злоумышленники могут:
- получить доступ к аккаунтам в социальных сетях;
- взломать онлайн-банкинг;
- выкрасть средства со счетов.
Читайте также
Что важно знать
Все вопросы о назначении, перерасчете или прекращении пенсионных выплат регулируются исключительно законами Украины. Изменения возможны только на основании официальных решений Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.
Никакие проверки возраста не проводятся через мессенджеры, анонимные сообщения или сторонние сайты.
Как уберечься от мошенников
- не переходите по сомнительным ссылкам в сообщениях, мессенджерах или электронной почте;
- не вводите персональные или банковские данные на незнакомых ресурсах;
- сразу удаляйте подозрительные сообщения;
- проверяйте информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.
Поделиться новостью
Также по теме
Стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
Пенсионеров вводят в заблуждение фейковыми «проверками возраста» — новая «схема»
Украинцы после 65 лет будут получать паспорта без срока действия
Рынок электромобилей Украины в 2025 году установил исторический рекорд
Гранты для предпринимателей — кто может получить 7 тыс. евро
Кто требуется оборонным компаниям: анализ рынка deftech-вакансий