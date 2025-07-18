ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали — Finance.ua
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ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали

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ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали
ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали
Утром 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против россии. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам.
Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
«ЕС только что одобрил один из самых сильных пакетов санкций против россии на сегодняшний день», — написала она.

Какими будут новые санкции

  • Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию.
  • Также установлена более низкий ценовой потолок на нефть.
  • Кроме того, трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.
«Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют уклоняться от санкций, и блокируем экспорт используемых в беспилотниках технологий», — отметила Высокая представительница ЕС.
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Каллас также сообщила, что впервые речь идет о реестре флагов и крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Индии.
«Наши санкции также бьют по тем, кто индоктиринирует украинских детей. Мы будем продолжать повышать цены, поэтому прекращение агрессии становится единственным путем для Москвы», — подчеркнула Каллас.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал, что россия останется на пути к исчерпанию «кровавых денег» — благодаря дальнейшим санкциям в отношении более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запрету «Северного потока 1 и 2» и снижению лимита цен на нефть.
По материалам:
Finance.ua
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