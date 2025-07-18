ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали — Finance.ua

ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали Сегодня 09:58

ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф: детали

Утром 18 июля послы Европейского Союза утвердили новый 18-й пакет санкций против россии. Официально он должен быть принят на заседании Совета ЕС по общим делам.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.

«ЕС только что одобрил один из самых сильных пакетов санкций против россии на сегодняшний день», — написала она.

Какими будут новые санкции

Под ограничения попали 105 кораблей теневого флота россиян, ограничен доступ российских банков к финансированию.

Также установлена более низкий ценовой потолок на нефть.

Кроме того, трубопроводы «Северный поток» будут запрещены.

«Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют уклоняться от санкций, и блокируем экспорт используемых в беспилотниках технологий», — отметила Высокая представительница ЕС.

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Каллас также сообщила, что впервые речь идет о реестре флагов и крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Индии.

«Наши санкции также бьют по тем, кто индоктиринирует украинских детей. Мы будем продолжать повышать цены, поэтому прекращение агрессии становится единственным путем для Москвы», — подчеркнула Каллас.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис написал , что россия останется на пути к исчерпанию «кровавых денег» — благодаря дальнейшим санкциям в отношении более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запрету «Северного потока 1 и 2» и снижению лимита цен на нефть.

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