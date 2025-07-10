США ввели санкции против международных компаний, торгующих иранской нефтью — Finance.ua
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США ввели санкции против международных компаний, торгующих иранской нефтью

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США ввели санкции против международных компаний, торгующих иранской нефтью
США ввели санкции против международных компаний, торгующих иранской нефтью
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) 10 июля объявило о новых санкциях против юридических лиц, причастных к торговле иранской нефтью.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В санкционный список внесены 22 компании, зарегистрированные в Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Турции.
Как заявили в OFAC, эти юридические лица способствовали торговле иранской нефтью, доходы от которой поступают в пользу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
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В документе сказано, что КСИР, являясь самой мощной военизированной силой в Иране, использует подставные компании за пределами Ирана, которые пользуются оффшорными счетами для перевода сотен миллионов долларов прибыли, полученной от продажи иранской нефти.
«Нефтеперерабатывающие заводы, покупающие иранскую нефть, переводят платежи этим подставным компаниям, которые затем перемещают средства на другие счета подставных компаний, которые также контролирует КСИР», — говорится в пресс-релизе.
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Напомним, ранее правительство США объявило о новых санкциях против ряда компаний и судов, причастных к нелегальным схемам экспорта иранской нефти. По данным Госдепартамента, эти структуры помогали получать незаконную прибыль для иранского режима.
В то же время Трамп подписал указ об отмене санкций, введенных против Сирии. В результате из американских «черных списков» изъяли ряд российских компаний, банков и отдельных лиц.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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