В МВФ предупредили о последствиях ударов по Ирану для мира — Finance.ua

В МВФ предупредили о последствиях ударов по Ирану для мира Сегодня 12:00

В МВФ предупредили о последствиях ударов по Ирану для мира

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что удары США по Ирану могут иметь более широкие последствия, выходящие за рамки энергетических каналов, поскольку глобальная неопределенность растет.

Об этом пишет Bloomberg

«Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях чрезвычайно неопределенной среды», — сказала Георгиева в интервью Bloomberg TV в понедельник.

Наибольший шок наблюдается в ценах на энергоносители, за которыми внимательно следит МВФ, но «возможны вторичные и третичные последствия.

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Скажем, будет больше турбулентности, которая повлияет на перспективы роста в крупных экономиках — тогда вы будете иметь триггерное влияние пересмотра перспектив мирового роста в сторону снижения".

Глобальная цена на бенчмарк Brent выросла на 5,7% до 81,40 доллара за баррель в начале торговых бирж в Азии в понедельник, но значительную часть роста сократила в результате активных торгов.

МВФ уже снизил свои перспективы глобального роста на этот год в апреле, когда предупредил, что перезагрузка мировой торговли под руководством США замедлит рост. Георгиева сказала, что первые два квартала этого года показали сохранение этой тенденции, и хотя мир, вероятно, избежит рецессии, также существует более высокая неопределенность, имеющая тенденцию сдерживать перспективы роста.

Георгиева отметила, что МВФ напрямую рассматривает, как развертывание конфликта повлияет на премии за риск нефти и газа. На нефтяном рынке объемы опционов резко возрастают, а фьючерсная кривая сместилась, отj, ражая напряженность по сокращению краткосрочных поставок.

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«Посмотрим, как будут развиваться события», — сказала Георгиева, добавив, что она следит за тем, могут ли возникнуть перебои с маршрутами поставок энергоносителей или их влияние на другие страны.

Что касается экономики США

Глава МВФ сказала, что она видит продолжение дезинфляции, хотя страна не находится в таком состоянии, чтобы Федеральная резервная система чувствовала себя комфортно, снижая ставки сейчас.

«Мы ожидаем, что ближе к концу года ФРС, возможно, решит, что настало время для определенной корректировки процентных ставок в сторону снижения», — сказала Георгиева

Она указала на укрепление рынка труда США и значительный рост заработной платы, что помогает потребителям.

В то же время она предупредила, что чем больше волатильность, тем хуже ситуация для бизнеса.

«Что происходит, когда есть неопределенность? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют, и это сдерживает перспективы роста», — сказала она.

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