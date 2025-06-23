Совместимость Украины и НАТО: создают совместную платформу — Finance.ua
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Совместимость Украины и НАТО: создают совместную платформу

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Совместимость Украины и НАТО: создают совместную платформу
Совместимость Украины и НАТО: создают совместную платформу
Совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) вместе с партнерами проводит работу над созданием «Платформы использования данных из освоенных уроков при ведении боевых действий» (Lesson Learned Data Exploitation Platform — LL DEP).
Цель
Определение функциональных, технических, организационных параметров платформы, которая позволит объединить военный опыт Украины и Североатлантического союза в единую систему.
«Украинский опыт войны и технологические возможности НАТО создадут предпосылки для новой модели оперативного обучения, которая укрепит обороноспособность Украины и сформирует основу для общей архитектуры безопасности будущего», — подчеркнул директор по имплементации программ JATEC полковник Валерий Вишневский.
подчеркнул директор по имплементации программ JATEC полковник Валерий Вишневский.

Рабочие группы сфокусировались на четырех направлениях: от конечных продуктов и результатов платформы до процесса обмена информацией между заинтересованными сторонами, методов сбора и обмена данными, инструментов и методологий их анализа.
По материалам:
Finance.ua
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