Иран вывозит рекордные объемы нефти — Finance.ua

Иран вывозит рекордные объемы нефти Сегодня 20:41 — Мир

Иран увеличил экспорт нефти почти наполовину после начала израильских ударов. Страна спешит разгрузить свои резервуары и максимально быстро продать нефть.

Об этом пишет Bloomberg.

После израильских ударов по Ирану 13 июня экспорт иранской нефти вырос до 2,33 млн баррелей в сутки — это на 44% больше среднего показателя с начала года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков TankerTrackers.com, изучающих маршруты «теневого флота».

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Наибольший терминал на острове Харк сейчас полностью заполнен нефтью, что нетипично для периода активного экспорта. Эксперты считают, что Иран пытается распределить риски и вывезти максимальные объемы сырья, пока не потерян контроль над логистикой.

«Они пытаются вывезти столько, сколько возможно», — заявил соучредитель TankerTrackers.com Самир Мадани.

По его словам, сейчас приоритетом является безопасность поставок, поэтому танкеры не задерживаются вблизи острова, а только быстро забирают груз и уходят в море.

В то же время Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть нефти из Персидского залива, остается открытым. Это важно для стабильности мировых поставок нефти.

Економічна Правда По материалам:

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