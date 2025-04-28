россия планирует поставлять газ в Иран — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия планирует поставлять газ в Иран

Энергетика
20
россия планирует поставлять газ в Иран
россия планирует поставлять газ в Иран
россия планирует начать поставки природного газа в Иран уже в 2025 году. Планируется как использование имеющихся газопроводов, так и строительство новых ответвлений.
Соответствующая информация обнародована на сайте Службы внешней разведки Украины.
Как отмечается, имеющаяся логистическая инфраструктура (газопровод «Моздок — Ширвановка — Хаджикабул — Астара — Абадан») позволит поставлять до 1,8 млрд м³ газа в год.
Читайте также
Идет согласование цены на газ, поэтому точная дата начала поставок еще не определена.
Планируемый потенциал нового газового проекта составляет до 55 млрд м³ газа в год. В начале 2025 года стороны окончательно согласовали маршрут нового трубопровода, который пройдет через территорию Азербайджана.
Помимо газового сотрудничества за счет российской кредитной линии в Иране планируется строительство новой атомной электростанции.
Читайте также
В СВРУ сообщают, что осуществление газового проекта создает новые возможности для диверсификации российского экспорта в условиях санкционных ограничений. Это может быть еще одним способом расчетов с Тегераном за его военную помощь в войне против Украины. Для Ирана это возможность покрытия дефицита газа для потребителей, проживающих на севере страны, поскольку местные газовые месторождения расположены на юге.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems