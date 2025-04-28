россия планирует поставлять газ в Иран — Finance.ua

россия планирует поставлять газ в Иран
россия планирует начать поставки природного газа в Иран уже в 2025 году. Планируется как использование имеющихся газопроводов, так и строительство новых ответвлений.
Соответствующая информация обнародована на сайте Службы внешней разведки Украины.
Как отмечается, имеющаяся логистическая инфраструктура (газопровод «Моздок — Ширвановка — Хаджикабул — Астара — Абадан») позволит поставлять до 1,8 млрд м³ газа в год.
Идет согласование цены на газ, поэтому точная дата начала поставок еще не определена.
Планируемый потенциал нового газового проекта составляет до 55 млрд м³ газа в год. В начале 2025 года стороны окончательно согласовали маршрут нового трубопровода, который пройдет через территорию Азербайджана.
Помимо газового сотрудничества за счет российской кредитной линии в Иране планируется строительство новой атомной электростанции.
В СВРУ сообщают, что осуществление газового проекта создает новые возможности для диверсификации российского экспорта в условиях санкционных ограничений. Это может быть еще одним способом расчетов с Тегераном за его военную помощь в войне против Украины. Для Ирана это возможность покрытия дефицита газа для потребителей, проживающих на севере страны, поскольку местные газовые месторождения расположены на юге.
Поделиться новостью