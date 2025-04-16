российский газовый монополист нашел новое направление после потери рынка ЕС — Finance.ua
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российский газовый монополист нашел новое направление после потери рынка ЕС

Фондовый рынок
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«Дочка» российского газового монополиста — АО Газпром бытовые системы — в 2025 году планирует начать выпуск стиральных машин и холодильников.
Об этом пишет The Moscow Times.
«Производственной площадкой станет завод немецкого концерна Bosch под Санкт-Петербургом, который президент владимир путин передал во временное управление Газпрома летом прошлого года, — говорится в публикации. — Газпром планирует уже летом перезапустить предприятие, которое до войны выпускало более миллиона холодильников и стиральных машин в год. Проблемы, впрочем, могут возникнуть с программным обеспечением для завода: Bosch ушел из россии и „забрал“ с собой лицензию на ПО».
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АО Газпром бытовые системы уже выпускает газовые плиты, и в отличие от главной компании работает прибыльно.
В 2024 году компания получила 6,6 млрд рублей выручки и 140 млн рублей чистой прибыли.
«Основной, газовый бизнес Газпрома остался убыточным: компания потеряла 1 трлн рублей. За год до того, в 2023-м, впервые за 25 лет Газпром получил чистый убыток, а его размер — 629 млрд рублей — стал рекордным за всю историю компании, — говорится в публикации. — Из-за убытков Газпром запускает массовые сокращения в головном офисе, планируя уволить 40% персонала, или 1,5 тысячи человек».
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Кроме того, Газпром рассматривает возможность продажи офиса своего экспортного подразделения в стиле итальянского палаццо, а также других объектов элитной недвижимости.
Напомним, убытки Газпрома за 2024 год составили почти $13 млрд по российским стандартам бухгалтерского учета.
Также сообщалось, что валютные резервы головного офиса «Газпрома» по итогам 2024 года сократились более чем в 50 раз.
По материалам:
НВ
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