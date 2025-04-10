Газпром лишился еще одного зарубежного газового проекта — Finance.ua
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Газпром лишился еще одного зарубежного газового проекта

Энергетика
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Газпром лишился еще одного зарубежного газового проекта
Газпром лишился еще одного зарубежного газового проекта
российский госмонополист «Газпром» через свою дочернюю структуру «Газпром Зарубежнефтегаз» прекращает участие в проекте по доразработке газового месторождения Шахпахты, расположенного в Узбекистане.
Об этом пишет узбекское издание Upl.uz.
Это месторождение находится в регионе Каракалпакстан Узбекистана.
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Причина выхода из проекта — истек срок действия контракта, заключенного с узбекской стороной.
«Шахпахты — это месторождение с долгой историей. Добыча газа здесь началась еще в 70-х годах прошлого века. Однако к 2002 году работы на объекте были прекращены, и месторождение было законсервировано, — говорится в публикации. — Через несколько лет, в 2004 году, власти Узбекистана решили возобновить деятельность на Шахпахты. Тогда был подписан контракт с консорциумом, в который входила дочерняя компания „Газпрома“».
Срок действия этого соглашения составил 15 лет.
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«Позже, чтобы продлить добычу, контракт продлили, и он действовал до 2024 года. Теперь же в 2025 году стало известно, что российская компания завершает свое участие», — говорится в публикации.
На месторождении Шахпахты ежегодно добывают около 350 миллионов кубометров газа.
Как сообщалось, в апреле стало известно, что Газпром выходит из одного из проектов в Боливии, где раньше была пробурена глубокая, но сухая поисковая скважина.
При этом было установлено отсутствие нефтегазоперспективного объекта в целевом интервале и принято решение о ликвидации скважины, заявил Газпром.
По материалам:
НВ
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