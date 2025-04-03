путин разрешил Goldman Sachs продать акции «Газпрома», «Роснефти» и других российских компаний — Finance.ua
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путин разрешил Goldman Sachs продать акции «Газпрома», «Роснефти» и других российских компаний

Фондовый рынок
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Goldman Sachs International сможет продать миноритарные пакеты акций ряда российских фирм компании «Балчуг капитал», которой ранее российские власти разрешили купить местную банковскую «дочку» этой американской финансовой группы.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение президента рф владимира путина от 2 апреля.
Согласно документу, путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести у Goldman Sachs International акции «Газпром», «Новатек», «Ростелеком», «Сургутнефтегаз», НЛМК, «Роснефть», «Татнефть», «ЛУКойл» и «Интер РАО ЕЭС».
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Затем «Балчуг капитал» сможет продать эти бумаги, не спрашивая у властей дополнительных разрешений.
В документе указано точное количество акций каждого эмитента, на которое распространяется разрешение. Это небольшие пакеты, самый большой из них — 0,12% «Газпрома» рыночной стоимостью почти 4 млрд руб.
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«Балчуг капитал» — инвестиционная фирма со штаб-квартирой в Ереване, основанная в 2010 году Давидом Амаряном. Компания, по ее собственным данным, управляет активами на сумму около $2 млрд.
В январе 2025-го путин своим распоряжением разрешил «Балчуг капитал» приобрести 100% ООО «Голдман Сакс Банк». Ранее компания, подконтрольная фонду Balchug Capital, фигурировала в ряде сделок по выкупу активов иностранных компаний, уходящих с российского рынка, в том числе американского концерна Caterpillar.
По материалам:
Forbes.ua
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