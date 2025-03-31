«Шоколад продается всем»: Ritter Sport объяснил решение остаться в россии — Finance.ua

«Шоколад продается всем»: Ritter Sport объяснил решение остаться в россии Сегодня 04:35 — Фондовый рынок

«Шоколад продается всем»: Ritter Sport объяснил решение остаться в россии

Немецкий производитель шоколада Ritter Sport принял решение вернуться на российский рынок.

Об этом заявил совладелец немецкой компании Мориц Риттер, отметив при этом: «Решение продолжать бизнес в россии для немецкого производителя шоколада Ritter Sport было очень тяжелым, но мы бы приняли его снова», передает Deutsche Welle.

«Мы говорим о шоколаде, а против продуктов питания не было и нет никаких санкций. Это нормально, что шоколад продается всем», — сказал бизнесмен.

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По его словам, компания «чувствует ответственность за цепочку поставки, но не может брать на себя ответственность за покупателей».

В то же время, он признал, что его компания платит налоги в россии, которые могут использоваться для финансирования войны.

«Это, конечно, аргумент. Но это один из многих аргументов. Я считаю гораздо более тревожным то, что Германия покупала кубометры газа в россии даже после начала войны и продолжает получать его не напрямую до сих пор. А мы занимаемся шоколадом. Хотя прибыль, которую получаем от экспорта в россию, мы передаем на благотворительность», — сказал Риттер.

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Немецкий предприниматель также упомянул о критике со стороны бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. В августе 2022 года дипломат в Twitter (ныне соцсеть X) прокомментировал новость о том, что Ritter Sport не планирует уходить из россии после начала вторжения россии в Украину по примеру других западных компаний, фразой «Quadratisch, praktisch, blut» — переиначив известный слоган компании, где последнее слово изменено с «хороший» на «кровавый». Риттер пожаловался, что это его «очень сильно эмоционально задело».

Ранее сообщалось, что в 2022 году немецкий производитель шоколада Ritter Sport отказался прекратить экспорт продукции в россию, несмотря на войну. Управляющий директор Ritter Sport Андреас Ронкен признавал, что россия является вторым по важности рынком для этого бизнеса, поэтому потери в случае остановки экспорта в рф были бы слишком велики и производство пришлось бы резко сократить.

НВ По материалам:

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