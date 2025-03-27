Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии — Finance.ua

Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии

Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении на российский рынок. Президент россии владимир путин подписал указ, отменяющий его решение от 26 апреля 2024 года о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».

Об этом говорится в сообщении на сайте Ariston Group.

Новый указ формально отменяет подпункт «а» пункта 1 Указа № 294, фактически восстанавливая полное владение и операционный контроль Ariston Group над ООО «Аристон Термо Рус».

Читайте также Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос

Компания Ariston Thermo Rus, главный офис которой расположен в москве, присутствует в россии уже почти полвека. Компания управляет крупным производственным предприятием на окраине Санкт-Петербурга под руководством российской управленческой команды.

Паоло Мерлони, исполнительный глава Ariston Group, сказал: «Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и руководителя нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании. Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции».

Читайте также Американские банки стали предлагать сделки с рублем на фоне «потепления» в отношениях США и россии

В компании отметили, что развитие событий потребует от Совета директоров Ariston Group пересмотра своего предыдущего решения, принятого 1 августа 2024 года, по поводу деконсолидации Ariston Thermo Rus и регистрации связанных с этим убытков.

Как сообщалось, в апреле 2024 года путин своим указом передал российских «дочек» Ariston и Bosсh во временное управление компании группы Газпром — АО «Газпром Бытовые системы».

В марте 2024 года путин заявил, что иностранный бизнес, который «хлопнул дверью» и ушел из россии, не должен иметь возможности вернуться через опцион обратного выкупа «за небольшие деньги».

Также он поручил разработать процедуру возвращения западных компаний.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.