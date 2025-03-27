Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии — Finance.ua
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Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии

Фондовый рынок
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Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии
Итальянский техногигант Ariston объявил о возвращении на рынок россии
Итальянский производитель бытовой техники Ariston объявил о возвращении на российский рынок. Президент россии владимир путин подписал указ, отменяющий его решение от 26 апреля 2024 года о передаче российских активов Ariston во временное управление АО «Газпром бытовые системы».
Об этом говорится в сообщении на сайте Ariston Group.
Новый указ формально отменяет подпункт «а» пункта 1 Указа № 294, фактически восстанавливая полное владение и операционный контроль Ariston Group над ООО «Аристон Термо Рус».
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Компания Ariston Thermo Rus, главный офис которой расположен в москве, присутствует в россии уже почти полвека. Компания управляет крупным производственным предприятием на окраине Санкт-Петербурга под руководством российской управленческой команды.
Паоло Мерлони, исполнительный глава Ariston Group, сказал: «Мы очень довольны решением российских властей восстановить Ariston Group в качестве владельца и руководителя нашей российской дочерней компании. Мы считаем, что это отражает признательность за десятилетия ответственных инвестиций и управления, нашу преданность более 300 российским сотрудникам и продолжающуюся деятельность местного бизнеса компании. Мы намерены возобновить деятельность с нашим российским местным руководством, полностью соблюдая существующие санкции».
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В компании отметили, что развитие событий потребует от Совета директоров Ariston Group пересмотра своего предыдущего решения, принятого 1 августа 2024 года, по поводу деконсолидации Ariston Thermo Rus и регистрации связанных с этим убытков.
Как сообщалось, в апреле 2024 года путин своим указом передал российских «дочек» Ariston и Bosсh во временное управление компании группы Газпром — АО «Газпром Бытовые системы».
В марте 2024 года путин заявил, что иностранный бизнес, который «хлопнул дверью» и ушел из россии, не должен иметь возможности вернуться через опцион обратного выкупа «за небольшие деньги».
Также он поручил разработать процедуру возвращения западных компаний.
По материалам:
НВ
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