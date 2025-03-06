Американские банки стали предлагать сделки с рублем на фоне «потепления» в отношениях США и россии — Finance.ua

Американские банки стали предлагать сделки с рублем на фоне «потепления» в отношениях США и россии Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Американские банки стали предлагать сделки с рублем на фоне «потепления» в отношениях США и россии

Ослабление напряженности между США и россией и перспектива снятия антироссийских санкций повлекла за собой всплеск активности в трейдинговых отделах западных банков и управляющих компаний.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Ведущие инвестбанки США стали предлагать инструменты для отыгрывания роста рубля, а инвесторы заинтересовались подзабытыми операциями с российскими облигациями.

В последние недели Goldman Sachs и JPMorgan Chase предложили привязанные к рублю деривативы, рассказали Bloomberg знающие об этом люди.

Доступ к рублевым инструментам американским и европейским инвесторам закрыт из-за санкций, но банки котируют форвардные контракты, позволяющие сыграть на динамике рубля. Торговля возможна, поскольку в сделках не участвуют российские граждане и реальные активы.

В этом году курс рубля подскочил на 20% из-за того, что администрация Дональда Трампа внезапно начала с россией сепаратные переговоры. На первой встрече в Саудовской Аравии делегации говорили прежде всего о возобновлении российско-американских отношений. По словам путина, обсуждались и «другие вопросы», кроме «ситуации, связанной с украинским направлением», — «и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках».

Торговля связанными с рублем инструментами — часть более широкого возрождения интереса к российским активам в сложившейся ситуации, отмечает Bloomberg.

Пол Макнамара, управляющий портфелем GAM UK, рассказал агентству, что недавно к нему обратились брокеры, предложившие рублевые облигации от таких организаций, как Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк. Хотя эти ценные бумаги не подверглись санкциям, Макнамара считает, что отдел GAM по соблюдению нормативных требований и клиенты фонда, скорее всего, не согласятся на владение ими.

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