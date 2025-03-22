Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос

Шестьдесят крупнейших западных компаний, покинувших российский рынок из-за полномасштабной войны в Украине, не планируют возвращаться в рф. Ни одна компания не высказала четких планов по возвращению.

Об этом свидетельствует опрос издания The Bell.

Среди компаний, которые однозначно не вернутся, следующие:

Nokian Tyres (Финляндия, изготовитель шин);

ELKO Group (Латвия; дистрибьютор электроники);

VEON (ОАЭ; телекоммуникационный холдинг);

Шведская Ingka Group (владелец сети магазинов IKEA и ТЦ-ов «Мега»);

Henkel (Германия; химическая промышленность);

Nissan (Япония; автомобильный концерн);

Decathlon (Франция; ритейлер спортивных товаров);

Wintershall Dea (Германия; нефтегазовая компания).

Три компании заявили, что следят за развитием событий, но пока не рассматривают такой вариант:

Baker Hughes (США, нефтяной сервис) ответила, что будет рассматривать возможность возврата только в случае отмены санкций;

Bosch (Германия). В настоящее время ведет переговоры с «Газпром бытовыми системами», которому в 2024 году было передано управление ее национализированными заводами;

Otis (США, производитель лифтов) пока не может вернуться из-за санкций и разорванных логистических цепочек.

Дзеркало Тижня По материалам:

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