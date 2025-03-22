Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос — Finance.ua
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Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос

Фондовый рынок
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Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос
Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос
Шестьдесят крупнейших западных компаний, покинувших российский рынок из-за полномасштабной войны в Украине, не планируют возвращаться в рф. Ни одна компания не высказала четких планов по возвращению.
Об этом свидетельствует опрос издания The Bell.
Среди компаний, которые однозначно не вернутся, следующие:
  • Nokian Tyres (Финляндия, изготовитель шин);
  • ELKO Group (Латвия; дистрибьютор электроники);
  • VEON (ОАЭ; телекоммуникационный холдинг);
  • Шведская Ingka Group (владелец сети магазинов IKEA и ТЦ-ов «Мега»);
  • Henkel (Германия; химическая промышленность);
  • Nissan (Япония; автомобильный концерн);
  • Decathlon (Франция; ритейлер спортивных товаров);
  • Wintershall Dea (Германия; нефтегазовая компания).
Три компании заявили, что следят за развитием событий, но пока не рассматривают такой вариант:
  • Baker Hughes (США, нефтяной сервис) ответила, что будет рассматривать возможность возврата только в случае отмены санкций;
  • Bosch (Германия). В настоящее время ведет переговоры с «Газпром бытовыми системами», которому в 2024 году было передано управление ее национализированными заводами;
  • Otis (США, производитель лифтов) пока не может вернуться из-за санкций и разорванных логистических цепочек.
По материалам:
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