Большинство крупных западных компаний не планируют возвращаться в россию — опрос
Шестьдесят крупнейших западных компаний, покинувших российский рынок из-за полномасштабной войны в Украине, не планируют возвращаться в рф. Ни одна компания не высказала четких планов по возвращению.
Об этом свидетельствует опрос издания The Bell.
Среди компаний, которые однозначно не вернутся, следующие:
- Nokian Tyres (Финляндия, изготовитель шин);
- ELKO Group (Латвия; дистрибьютор электроники);
- VEON (ОАЭ; телекоммуникационный холдинг);
- Шведская Ingka Group (владелец сети магазинов IKEA и ТЦ-ов «Мега»);
- Henkel (Германия; химическая промышленность);
- Nissan (Япония; автомобильный концерн);
- Decathlon (Франция; ритейлер спортивных товаров);
- Wintershall Dea (Германия; нефтегазовая компания).
Три компании заявили, что следят за развитием событий, но пока не рассматривают такой вариант:
- Baker Hughes (США, нефтяной сервис) ответила, что будет рассматривать возможность возврата только в случае отмены санкций;
- Bosch (Германия). В настоящее время ведет переговоры с «Газпром бытовыми системами», которому в 2024 году было передано управление ее национализированными заводами;
- Otis (США, производитель лифтов) пока не может вернуться из-за санкций и разорванных логистических цепочек.
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