«Газпром» из-за финансовых трудностей может продать свои роскошные офисы — Reuters — Finance.ua
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«Газпром» из-за финансовых трудностей может продать свои роскошные офисы — Reuters

Фондовый рынок
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российский «Газпром» рассматривает возможность выставить на продажу здание компании в стиле итальянского палаццо в центре Санкт-Петербурга и другую элитную недвижимость, которой владеет компания, на фоне многомиллиардных убытков и попыток сэкономить.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
В материале говорится, что роскошные офисы стали символом стремительного упадка «Газпрома», вызванного почти полной потерей европейских рынков после начала войны россии против Украины, разорвавшей связи москвы с Западом.
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Некогда самое успешное подразделение компании «Газпром экспорт» за последние пять лет сократило количество сотрудников с 600 до нескольких десятков человек. Оставшиеся сосредоточены преимущественно на судебных процессах с бывшими покупателями из ЕС, поскольку европейские продажи у компании отсутствуют, рассказали источники.
Reuters отмечает, что проблемы «Газпрома» выходят далеко за пределы экспортного подразделения. По данным собеседников информагентства, глава компании Алексей Миллер одобрил планы по сокращению 1500 рабочих мест в головном офисе материнской компании в россии в Санкт-Петербурге.
Объявлений об увольнении в штаб-квартире «Газпрома» не было, однако сотрудников попросили подготовить индивидуальные презентации о том, почему они должны сохранить свои рабочие места. Сотрудникам также сказали написать описание своих должностных функций на случай дублирования. По словам источника, этот процесс ожидается завершить в течение нескольких недель, когда будет сокращено около 40% персонала штаб-квартиры компании.
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По словам одного из неназванных собеседников агентства, внутри «Газпрома» считали, что Европа быстро вернется, «умоляя» о возобновлении поставок российского газа.
В прошлом году «Газпром» обнародовал чистый убыток в 7 миллиардов долларов США за 2023 год. Также за первые девять месяцев 2024 года был зафиксирован еще один убыток.
Цена акций «Газпрома» упала в середине декабря до минимума с января 2009 года, снизившись более чем на треть с начала 2024 года.
Кроме этого, рыночная капитализация компании по состоянию на среду, 12 марта, составила около 46 миллиардов долларов США, что ниже исторического максимума в 330,9 миллиарда долларов США в 2007 году.
По материалам:
Укрінформ
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