Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации — Finance.ua
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Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации

Фондовый рынок
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Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации
Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации
Европейские энергетические компании подали иски к «Газпрому» на общую сумму 18 млрд евро из-за прекращения поставок газа. Это почти вдвое больше, чем у российского монополиста есть в денежных резервах.
Об этом сообщает российский «Интерфакс».
Наибольший иск — 14,3 млрд евро — предъявила немецкая Uniper. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его полностью. Польская Europol Gaz требует 1,55 млрд евро за потери из-за остановки газопровода «Ямал — Европа». Среди других истцов:
  • Engie (Франция) — 305 млн евро;
  • OMV (Австрия) — 575 млн евро;
  • CEZ (Чехия) — 58 млн евро;
  • ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакия) — 9 и 4 млн евро;
  • DXT Commodities (Швейцария) — 385 млн евро;
  • Axpo Solutions (Швейцария) — 623 млн евро.
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Общая сумма претензий почти равна годовой выручке «Газпрома» от экспорта газа: 10 млрд долл. — продажи в Европу и Турцию, 7 млрд долл. — экспорт в Китай, 2 млрд долл. — поставки в страны СНГ и Центральной Азии.
Финансовые резервы компании на 30 сентября 2024 года составили 933 млрд рублей (10,5 млрд долл.), что покрывает лишь половину заявленных требований.
По материалам:
Економічна Правда
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