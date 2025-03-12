Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации — Finance.ua

Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации Сегодня 06:29 — Фондовый рынок

Европейские компании требуют от Газпрома 18 миллиардов евро компенсации

Европейские энергетические компании подали иски к «Газпрому» на общую сумму 18 млрд евро из-за прекращения поставок газа. Это почти вдвое больше, чем у российского монополиста есть в денежных резервах.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Наибольший иск — 14,3 млрд евро — предъявила немецкая Uniper. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил его полностью. Польская Europol Gaz требует 1,55 млрд евро за потери из-за остановки газопровода «Ямал — Европа». Среди других истцов:

Engie (Франция) — 305 млн евро;

OMV (Австрия) — 575 млн евро;

CEZ (Чехия) — 58 млн евро;

ZSE Energia и Vychodoslovenska energetika (Словакия) — 9 и 4 млн евро;

DXT Commodities (Швейцария) — 385 млн евро;

Axpo Solutions (Швейцария) — 623 млн евро.

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Газпром подал 13 встречных исков в арбитражный суд Санкт-Петербурга, пытаясь заблокировать рассмотрение дел за пределами рф.

Общая сумма претензий почти равна годовой выручке «Газпрома» от экспорта газа: 10 млрд долл. — продажи в Европу и Турцию, 7 млрд долл. — экспорт в Китай, 2 млрд долл. — поставки в страны СНГ и Центральной Азии.

Финансовые резервы компании на 30 сентября 2024 года составили 933 млрд рублей (10,5 млрд долл.), что покрывает лишь половину заявленных требований.

Економічна Правда По материалам:

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