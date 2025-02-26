Чешская компания выиграла арбитраж у «Газпрома» — Finance.ua
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Чешская компания выиграла арбитраж у «Газпрома»

Фондовый рынок
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Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) полностью удовлетворил иск чешской коммунальной компании CEZ. Российский «Газпром» должен возместить ей ущерб в 1 млрд чешских крон (42,16 млн долларов).
Об этом сообщает CEZ.
Как отмечается в сообщении, ущерб был причинен существенным сокращением поставок газа «Газпромом» в 2022 году, которые CEZ заказала у «Газпрома» до вторжения россии в Украину, и CEZ должна была покрыть этот дефицит газом, закупленным по высоким на тот момент ценам.
Согласно арбитражному решению ICC, «Газпром» должен выплатить CEZ не только убытки, но и проценты за просрочку платежа, а также возместить судебные издержки.
«Если „Газпром“ не сделает этого добровольно, CEZ приступит к принудительному исполнению арбитражного решения, то есть обеспечит выполнение своих требований путем исполнительного производства», — говорится в сообщении.

Европейские иски

Напомним, осенью 2024 года австрийская OMV заявила, что она намерена отнять от следующего платежа за газ 230 млн евро, которые арбитраж присудил в ее пользу от «Газпром экспорта» в качестве компенсации убытков по причине нерегулярных поставок газа «Газпром экспортом» в Германию до сентября 2022 года.
Юристы говорят, что прецедент может открыть шлюзы для аналогичных действий других фирм, пока рассмотренные дела проходят через международные суды. Компании, от итальянской Eni SpA до немецкой RWE AG, заявляют, что им принадлежит компенсация расходов на замену поставок, поскольку «Газпром» прекратил поставки части газа в 2022 году.
По материалам:
РБК-Україна
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