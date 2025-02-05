Австрийская компания OMV выиграла арбитраж против «Газпрома» — Finance.ua

Австрийская компания OMV выиграла арбитраж против «Газпрома»
Австрийская нефтегазовая компания OMV выиграла арбитражный спор против «Газпром экспорта» в Стокгольмском арбитраже. OMV получит компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.
Согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, принятому 3 января, OMV засчитала 48 миллионов евро как часть требований к «Газпрому» по контракту на поставку газа в Австрию.
Это уже не первый подобный случай. В ноябре 2024 года OMV выиграла арбитраж против «Газпрома» по делу о нарушении графика поставок газа в Германию. Тогда суд обязал российскую компанию выплатить австрийцам 243 миллиона долларов.
После очередного решения арбитража OMV официально разорвала долгосрочный контракт с «Газпромом», заключенный еще в 2006 году и рассчитанный до 2040 года.
Австрийская компания аргументировала свое решение тем, что «Газпром» систематически нарушал контрактные обязательства и не поставлял газ с 16 ноября 2024 года. Контракт предусматривал ежегодную поставку 6 миллиардов кубометров газа.
В феврале 2023 года OMV инициировала арбитражное дело против «Газпрома» на сумму 575,3 миллиона евро из-за нарушения контракта.
В 2024 году OMV уже получила 230 миллионов евро компенсации по предварительному решению арбитража.
Газпром еще в 2022 году начал нерегулярно поставлять газ в Германию, а в сентябре того же года прекратил поставки полностью.
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OMV заявила, что немедленно зачтет полученную компенсацию, однако признает, что это может ухудшить договорные отношения с «Газпромом».
Решение Стокгольмского арбитража снова демонстрирует, что европейские компании успешно отстаивают свои права в спорах с российскими энергетическими корпорациями.
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