Австрийская компания OMV выиграла арбитраж против «Газпрома» — Finance.ua

Австрийская компания OMV выиграла арбитраж против «Газпрома» Сегодня 07:46 — Фондовый рынок

Австрийская компания OMV выиграла арбитраж против «Газпрома»

Австрийская нефтегазовая компания OMV выиграла арбитражный спор против «Газпром экспорта» в Стокгольмском арбитраже. OMV получит компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.

Согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, принятому 3 января, OMV засчитала 48 миллионов евро как часть требований к «Газпрому» по контракту на поставку газа в Австрию.

Читайте также Экспорт Газпрома в Европу по Турецкому потоку достиг рекорда

Это уже не первый подобный случай. В ноябре 2024 года OMV выиграла арбитраж против «Газпрома» по делу о нарушении графика поставок газа в Германию. Тогда суд обязал российскую компанию выплатить австрийцам 243 миллиона долларов.

После очередного решения арбитража OMV официально разорвала долгосрочный контракт с «Газпромом», заключенный еще в 2006 году и рассчитанный до 2040 года.

Австрийская компания аргументировала свое решение тем, что «Газпром» систематически нарушал контрактные обязательства и не поставлял газ с 16 ноября 2024 года. Контракт предусматривал ежегодную поставку 6 миллиардов кубометров газа.

Читайте также «Газпром» жалуется на нехватку денег и требует поднять цены на газ для россиян

В феврале 2023 года OMV инициировала арбитражное дело против «Газпрома» на сумму 575,3 миллиона евро из-за нарушения контракта.

В 2024 году OMV уже получила 230 миллионов евро компенсации по предварительному решению арбитража.

Газпром еще в 2022 году начал нерегулярно поставлять газ в Германию, а в сентябре того же года прекратил поставки полностью.

Читайте также Акции «Газпрома» обвалились до минимума за 16 лет

OMV заявила, что немедленно зачтет полученную компенсацию, однако признает, что это может ухудшить договорные отношения с «Газпромом».

Решение Стокгольмского арбитража снова демонстрирует, что европейские компании успешно отстаивают свои права в спорах с российскими энергетическими корпорациями.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.